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減肥藥沛麗婷 九批號全面回收

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
沛麗婷外觀。圖／取自食藥署官網
沛麗婷外觀。圖／取自食藥署官網

衛福部食藥署今天針對減肥藥「沛麗婷膜衣錠」發布回收警訊，9批藥品因有致癌疑慮，配合原廠啟動回收，應於3月25日前完成回收作業。

美國食品藥物管理局（FDA）日前發布一項安全性臨床試驗結果，發現含lorcaserin成分藥品可能具有增加罹患癌症之風險，例如大腸癌以及膀胱癌等癌症；台灣目前核准含該成分藥品許可證僅一張，也就是「沛麗婷膜衣錠10毫克」。

衛福部食藥署藥品組簡任技正黃琴喨表示，2月14日便已要求停止銷售並重新評估安全性，現在則是要求全面回收。回收批號為「1737F270」、「1745F626」、「1810F286」、「1810F288」、「1810F289」、「1829F144」、「1844F788」、「1848F991」及「1901F154」，共9批，實際數量則待回收後確認。

黃琴喨表示，已請各醫療院所、藥商、藥局配合辦理回收作業，並立即停止調劑、供應；至於是否取消該藥品藥證仍在評估中，但不排除往此方向進行。

「沛麗婷膜衣錠10毫克」主要用於對成人身體質量指數（BMI）過高者於飲食和運動控制後的長期體重輔助管理，由於此藥非健保藥物，無精確用量，估算一年約銷售500萬顆，約影響一萬至二萬人。

食藥署建議正在使用該成分藥品之病人先行停藥，並立即回診與原處方醫師重新討論及規劃減重計畫；也呼籲正確減肥之道應配合飲食控制，規律運動，切勿隨意購買市面上的減肥藥，以免破財又傷身。

減肥 食藥署 癌症

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