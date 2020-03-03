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拚防疫 兒童新樂園即日起拒發燒者入園

聯合報 / 記者翁浩然／台北即時報導
因應新冠肺炎延燒，台北市兒童新樂園即日起實施新防疫措施，只要民眾在入園前量體溫達攝氏38度以上，就不得入園，並暫停開放室內密閉空間的活動場館。圖／北捷公司提供
因應新冠肺炎延燒，台北市兒童新樂園即日起實施新防疫措施，只要民眾在入園前量體溫達攝氏38度以上，就不得入園，並暫停開放室內密閉空間的活動場館。圖／北捷公司提供

因應新冠肺炎延燒，台北市兒童新樂園即日起實施新防疫措施，只要民眾在入園前量體溫達攝氏38度以上，就不得入園，兒樂也將勸導遊客戴口罩就醫；園內另因應防疫，暫停開放室內密閉空間的活動場館，僅室外13項大型遊具、8項中小型遊樂設施正常營運。

近來因應疫情，兒童新樂園已進行多項加強防疫措施，包含於大門、各設施入口等共40處位置設置酒精消毒器，供遊客加強手部消毒使用；另針對廁間設備如座墊、馬桶蓋、沖水鈕、兒童座椅、無障礙扶手等處，指派專人專責進行消毒；每天營運前、中、後，加強消毒遊樂設施座艙、安全桿等，只要是遊客常接觸的地方，都是每4小時消毒1次。

負責營運兒樂的台北捷運公司表示，即日起加強防疫作為，遊客入園前將先用額溫槍量體溫，初測發現達37.5度以上將再用耳溫槍量測，若達38度以上將禁止遊客入園，並勸導遊客戴口罩就醫。

北捷也說，因應室內空間傳染風險高，園區也與廠商取得協調，室內活動場館設施暫停開放營運，包含免費球池遊戲場、恐龍大鬧兒童新樂園、密室脫逃、親子堡、如果兒童劇場、卡哇依歡樂世界等；至於室外部分，兒童新樂園13項大型遊樂設施及委外經營的中小型遊樂設施如戰火金剛、勇闖侏儸紀等8項設施，維持正常營運。

因應新冠肺炎延燒，台北市兒童新樂園即日起實施新防疫措施，只要民眾在入園前量體溫達攝氏38度以上，就不得入園，並暫停開放室內密閉空間的活動場館。圖／北捷公司提供
因應新冠肺炎延燒，台北市兒童新樂園即日起實施新防疫措施，只要民眾在入園前量體溫達攝氏38度以上，就不得入園，並暫停開放室內密閉空間的活動場館。圖／北捷公司提供

兒童新樂園 口罩 新冠肺炎

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