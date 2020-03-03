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鵪鶉遲遲未納管 農委會承諾：2年內納入家禽

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
鵪鶉至今尚未被農委會列入家禽納管。圖／中華民國鵪鶉協會提供
鵪鶉至今尚未被農委會列入家禽納管。圖／中華民國鵪鶉協會提供

民眾常吃的夜市烤鳥蛋、佛跳牆鳥蛋都來自鵪鶉，但鵪鶉卻遲遲未被農委會指定為家禽納管。農委會今天表示，已透過補助中華民國鵪鶉協會及相關單位辦理產銷資訊調查、協助業者設置自動化環控鵪鶉舍及定期監測疾病等建立一套強化管理措施，規畫兩年內將鵪鶉納入畜牧法指定的家禽。

農委會說明，鵪鶉雖尚未納入畜牧法指定的家禽，但已掌握各縣市飼養情形，且自105年起委託東海大學進行產業調查與飼養管理研究，透過調整飼料配方來改善鵪鶉生產效率，以及降低廢棄物的氨氣與臭味。

此外，為避免防疫漏洞，農委會說，防檢局也透過嘉義大學進行鵪鶉禽流感監測，並宣導業者防疫觀念及早通報及防範。

農委會強調，去年9月公告指定鵪鶉為動物傳染病防治條例所稱的動物，並訂有撲殺補償相關作業規範，各項防疫處置措施均比照雞、鴨和鵝的方式積極處理。另外，去年12月5日召開全國家禽政策會議，也與各縣市政府取得分階段將鵪鶉納入畜牧法指定家禽共識，目前正積極規畫於110年底前完成公告程序。

農委會 禽流感

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