AI辨視軌道扣件有無脫落 運研所要助台鐵巡檢升級

現在台鐵局巡檢軌道，多在夜間以人工目視的方式進行，但一趟七、八個小時恐有視覺疲勞，新手甚至還可能暈車。交通部運研所從去年起研發軌道扣件缺失辨識系統，以攝影機擷取影像，配合AI辨識，現在辨識準確率為86.7％。

運輸研究所去年起建構軌道扣件影像擷取設備，包含攝影機及照明設備。在台鐵局的台中工務段用運動型攝影機（GoPro）進行拍攝，於夜間巡檢車時速30公里下，共錄製70公里軌道扣件影像。從七萬多筆正常或異常的扣件做深度學習，檢測鐵路軌道扣件是否脫落，辨識準確率為86.7％。運研所副所長陳天賜表示，期這套系統能提升檢測效率，並有效解決巡檢人員視察侷限及視覺疲勞等問題，未來將再進一步提升改善，最終期能達到鐵路軌道扣件AI影像辨識檢測替代人工巡檢的目的。

運研所表示，為方便軌道巡檢人員尋找有缺失的扣件並維修，已開發雲端儲存、辨識、與查詢等功能，可在Google Map上顯示定位缺失之扣件，精度大約為5公尺。運研所說，這套系統含設備、改裝平台車費用約需100萬元，國外進口的檢測車可能要上億元。