流感脫離流行期！上周12人死於流感 最年輕僅28歲

國內流感疫情雖已脫離流行期，但提醒民眾仍不可掉以輕心，疾病管制署今公布，上周流感併發重症新增6例確定病例、12例經審查與流感相關死亡。三月初就脫離流行期，疾管署研判除與全民防新冠肺炎勤洗手與戴口罩有關外，寒假延長、公共場所人群減少，都讓疫情降溫快速。

疾管署監測資料顯示，國內流感疫情持續下降，上周急診就診人次約12059，雖逢連續假日，仍較前一周下降4.4%，另門急診類流感就診達46433人次，也較前一周下降11.6%；二項指標均已連續2周低於過去4個流感季脫離流行期當周就診人次。

近三周流感併發重症新增確診重症病例也明顯下降，從二月中旬36人降至上周6人，研判脫離流感流行期。疾管署防疫醫師林詠清表示，上周12例經審查與流感相關死亡，於12月中至1月陸續發病，最年輕僅28歲，最高齡為94歲，其中11例無接種本季流感疫苗、11例有慢性病史。

林詠清表示，28歲中部女性，本身有糖尿病史且肥胖，沒有接種本季流感公費疫苗，1月中旬開始出現流鼻涕、咳嗽、倦怠等症狀，但未及時到診所就醫，事隔二天開始會喘，緊急就醫檢查發現已出現肺炎症狀，收治入院陸續發生敗血性休克、呼吸衰竭，搶救30天仍不治。

本季流感併發重症病例累計965例，年齡層以65歲以上為主(43%)，其次為50至64歲(32%)；98% 病例未接種本季流感疫苗且近8成具有慢性病史；流感重症死亡病例累計112例，98%病例未接種本季流感疫苗；社區流行病毒以A型H1N1為主，最近一周占76.5%。

本季流感季提早結束，疾管署副署長莊人祥表示，除民眾為了預防新冠肺炎勤洗手與戴口罩，為了防範新冠肺炎，學校延後開學，學生互動變少，較不易在學校感染後帶病毒回家；民眾行為也因疫情有所改變，不太敢去人潮公共場所。

另外，雖本季流感疫苗延遲開打，但民眾接種踴躍，截至3月2日止，全國公費流感疫苗接種數達600萬劑，僅剩約4萬劑，且本季流感流行別一直是A型流感，與疫苗病毒株吻合，莊人祥認為，這些都是讓疫情提前結束的關鍵。

疾管署再次提醒，應持續做好個人手部及呼吸道衛生，落實生病在家休息，防範病毒傳播的機會。此外，公費流感抗病毒藥劑(下稱公費藥劑)擴大使用條件「類流感病人，臨床評估符合流感診斷者(不論國籍)」，適用期間由今年2月29日延長至3月31日止。