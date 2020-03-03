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劉真等待心臟移植 醫生點出手術成功關鍵

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
國標舞女王劉真因動心臟手術陷入昏迷，裝上葉克膜搶救，目前改裝心室輔助器等待換心。圖／摘自臉書
國標舞女王劉真因動心臟手術陷入昏迷，裝上葉克膜搶救，目前改裝心室輔助器等待換心。圖／摘自臉書

國標舞女王劉真因動心臟手術陷入昏迷，裝上葉克膜搶救，目前改裝心室輔助器等待換心。振興醫院院長、心臟科權威魏崢今在「百歲人瑞置換主動瓣膜」的記者會被問及劉真狀況時表示，劉真不是他的患者不便評論，但依照專業判斷，心室輔助器裝久了會有血栓問題，且意識是否清醒是等待心臟移植的關鍵。

魏崢表示，等待換心的過渡期，會先裝心室輔助器或人工心臟，兩者的差別在於心室輔助器是心臟外再放一個輔助，因此心臟還在；人工心臟則是整顆心臟被取代。但是心室輔助器分短期與長期兩種，短期的心室輔助器以振興醫院為例，最長裝到三個月、長期則有人裝到一至二年。

但是魏崢說，由於心室輔助器容易造成血栓或感染問題，因此許多病人的問題並不在於心室輔助器可裝多久，而是等不到器官捐贈，便因血栓跑到其他器官，造成其他器官衰竭而去世，因此必須嚴密監控病患的狀況，包括是否有肝腎功能異常等。

另外，在等待器捐通常由意識清楚的人優先排進等待名單，因此如果患者沒有清醒，就算了排到了也不能做。

振興醫院心臟醫學中心主治醫師李永在則表示，劉真屬高風險移植病例，曾接受多次手術，包括經導管瓣膜置換手術、裝葉克膜等兩次重大手術，再加上器官移植等於要開第三次；但若能等到器官，不要腦中風的話都還算好克服，因此前提是劉真要先清醒，且四肢保有一定神經功能，才有成功的希望。

魏崢（中）今於「百歲人瑞置換主動瓣膜」記者會問及劉真狀況。記者楊雅棠／攝影
魏崢（中）今於「百歲人瑞置換主動瓣膜」記者會問及劉真狀況。記者楊雅棠／攝影

器官捐贈 手術 劉真 葉克膜

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