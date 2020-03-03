益生菌可轉化激素 調整男女荷爾蒙

益生菌可調整體內荷爾蒙！中研院3日舉辦「荷爾蒙失衡？發現厭氧菌逆轉機制」記者會，江殷儒副研究員指出，研究發現，「脫硝彎桿菌」可轉化雌雄激素，「打破以往科學界認為不可能的觀念。」他說：「將來研發成益生菌產品，可幫助停經期婦女及禿頭男性調整體內荷爾蒙。」

突破常識的發現

「違反科學界常識的現象發生了！」中研院江殷儒副研究員3日興奮地表示，過去科學界總認為雌激素不可逆轉成雄激素，但此次發現厭氧菌株的「脫硝彎桿菌」可將雌激素逆轉成為雄激素，「這是突破常識的研究成果。」

江殷儒表示，人類及動物長時間曝露在低劑量的環境激素中，會逐漸影響個體的行為、生理甚至生育。他直言：「此次研究就是為了解決環境荷爾蒙的問題，在污水處理廠蒐集大量腸道菌後，進而發現有些菌種有轉化雌雄激素的能力。」

雌、雄激素轉化

研究發現，脫硝彎桿菌在有維生素B12的環境中可將雌激素逆轉為雄激素，厭氧菌則可以穩定將雄激素轉化成雌激素。江殷儒笑著說：｢發現此化學反應還因為太過離奇，跑去跟德國的教授說，但他們都認為我搞錯了，因為一般科學界的常識都否定此事。」

他指出，研究成果能幫助開發像是乳酸飲料等益生菌商品，以解決停經期婦女雌激素過低，也可解決雄激素過高的男性導致禿頭及攝護腺肥大等問題。」他也說：「這樣的細菌穩定存在於我們人體內的話，就可以協助我們調整體內雌激素濃度。」目前研究成果已刊登在《美國國家科學院院刊》，並獲期刊專文介紹。

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