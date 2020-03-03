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免出門直接送到家！激推線上輕鬆買生鮮的20大購物網

DailyView網路溫度計 / DailyView網路溫度計

外送到家94讚

新冠肺炎來勢洶洶，許多民眾避免外出、前往人潮壅擠的地方，但生活中還是得面臨不得不出門的時候，像是採買民生用品、上班等，這時外送服務就幫了大忙——不過吃膩了外送食物、想自己煮飯時卻發現沒有菜該怎麼辦？小編就要來推薦賣生鮮食品的超讚網站啦！

DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，統計出網友熱議的20大能輕鬆購買生鮮的網站，讓你免出門也能買到生猛海鮮、青蔬鮮果，吃得安心又健康！

image source：unplash

生鮮

第20名：GREEN&SAFE永豐餘生技

現代人追求健康，不只要求原型食物，連這些食品的來源也要嚴格把關，而永豐餘生技提供的農漁產品，就是來自台灣在地有機的安心食材，不管是季節漁獲還是嚴選肉品，像是放山古早雞、台灣正黑豬等，滿滿的安心履歷，都可以看見其對食安的堅持。

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image source:臉書／GREEN & SAFE永豐餘有機生活管家

第19名：ihergo愛合購

想上網買鮮食卻怕吃不完買不多、無法湊到優惠門檻而感到扼腕嗎？那你一定要試試ihergo愛合購啊！在愛合購上你可以看到各家有名的生鮮食品，不管是直接跟商家訂購，還是查詢其他平台的販售資訊，愛合購最棒的一點就是替你找到團客，讓你可以輕鬆成團，省下的錢還可以拿來當加菜金！

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image source:ihergo愛合購

第17名：foodpanda熊貓商城

台灣的食物外送戰場還沒分出勝負，兩大龍頭就分別進軍生鮮、雜貨另開戰場啦！foodpanda就跟法蘭克肉舖子、家樂福等商家合作，現在不只能叫熟食外送，連煮飯時發現少了道菜，都能緊急求救這些外送員，真的是揪甘心啊～究竟外送戰爭是否會在這裡分出勝負？咱們繼續看下去～

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image source:YouTube

第16名：i3Fresh愛上新鮮

喜歡從網路上購買鮮食的你，就算沒買過這家，也一定知曉「愛上新鮮」的高人氣，主打超過百樣的生猛海鮮、優良肉品，絕對讓你挑到最喜歡的生鮮食品，而且每樣價格都相當實惠，真的會忍不住買到剁手手！

不過網購鮮食「今天下單、隔日送達」的服務早已不稀奇，愛上新鮮更推出雙北指定地點三小時配送，想在另一半或未來公婆前大顯身手卻少了材料怎麼辦？趕快訂下去吧！

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image source:臉書／i3Fresh 愛上新鮮

第15名：Ubereats

你說這個介紹不是在講生鮮網路購物嗎？怎麼連Ubereats都來了呢？這你就有所不知了，其實Ubereats早在去年10月底就開通了City’Super的服務，而你也許對City’Super並不陌生，它就是近年來受到都市人喜愛的大型超市～

Ubereats跟City’Super合作讓許多網友躍躍欲試，其用法也相當簡單，只要點開Ubereats的app，就可以查詢到合作的店家，看來在這外送服務競爭激烈的時代裡，不多擁有些三頭六臂可是不行的！

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image source:YouTube

第11名：奧丁丁市集

擁有強大科技力背景的奧丁丁市集，透過網路連結生產者、小農到消費者，只要透過人人都有的手機，就能輕鬆購買新鮮又具有品質保證的新鮮產品；除了海陸生鮮外，奧丁丁市集還開創了鮮奶地圖、水果地圖，只要動動手指就能看到台灣各地的特色農產品，讓買水果不再只是挑外表後宮選美，而是結合在地人文、城鄉特色的品牌故事。

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image source:YouTube

第9名：天和鮮物

建立「從產地到餐桌」農畜水產食材一條龍的經營模式，「天和鮮物」就是要你吃得健康又安心！天和鮮物主打安心水產，其從2010～2018年、連續獲得九屆水產精品獎，更是台灣首家取得優良養殖場認證的水產養殖業者，滿滿的新鮮漁貨，想從網路上購買鮮魚卻不知從何下手的你，當然不能錯過這擁有獲獎肯定的商家啦～

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image source:臉書／天和鮮物

第7名：生活市集

有在關注線上超市相關網站的朋友們，一定對生活市集不陌生啊～生活市集常常祭出超低價優惠、主打「買貴退2倍差價」，更讚的是，生活市集的支付模式相當多元，只要配合指定的商家或規則，一來一往間就不知道賺了多少回饋，根本是小資族的月底救星啊！

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image source:生活市集

第6名：熊媽媽買菜網

相信大夥們早就聽過熊媽媽的名號啦！熊媽媽買菜網的生鮮食品區對婆婆媽媽們來說可是相當親民，不少網購商家常因內容包山包海，反而讓人找不到想要的產品資訊，但熊媽媽的網站就有一個「快速訂購區」，點進去會看到大大的產品圖片，簡單直白的集中婆媽們的心。

除了生鮮食品皆獲得產銷履歷、有機無毒等認證外，熊媽媽網站還有「惜福良品」區，裡頭販售的都是「賣相差但營養與美味不減」的（生鮮）食品，有趣的朋友不只在這裡撿便宜，也為環保盡一份心力。

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第5名：Costco好市多線上購物

你知道美式大賣場Costco也能夠線上購物嗎？除了民生用品、家電一應俱全外，連生鮮、冷凍食品也能夠「一指搞定」！基本上你在Costco看到的商品，線上購物也都能夠買得到，舉凡特價時就要搶購的鮭魚、鱈魚，或是熱賣的雞清胸肉，一逛就常常不小心手滑多訂幾份。

除了不必現場採買節省不少時間外，有逛過Costco的朋友們都知道，一份商品的份量都不小，使用線上購物就能夠爽爽在家等待商品上門、不必自己提的要死要活啦～

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image source:Mike Mozart, Flickr CC License

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年03月03日至2020年03月02日，共兩年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『可以線上購買生鮮的網站』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎

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