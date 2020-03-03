罹克隆氏症 男童連續多日腹瀉、腹痛及發燒

台中一名男童連續多日腹瀉、腹痛及發燒，起初診斷為腸胃炎，住院治療一周仍不見好轉，進一步經大腸鏡檢查，切片病理報告確診為克隆氏症，對症下藥後，病情才獲控制。醫師說，此症復發率極高，多需終生服藥，建議定期回診追蹤，避免惡化。

亞洲大學附屬醫院兒童腸胃科醫師陳德慶指出，克隆氏症相當罕見，在台灣發生比例約10萬分之0.2，一般好發於20至40歲的青壯年，少部分則會發生在兒童。它是一種自體免疫疾病，會造成腸胃道慢性及反覆性發炎，兒童在成長發育期間，若長期腸道發炎會造成營養吸收不良，容易影響生長發育。

目前該病的發病原因不明，可能與遺傳、腸黏膜免疫調節異常、腸內共生菌種改變，飲食西化或環境壓力等因素有關。

陳德慶說，克隆氏症的診斷過程頗為複雜與困難，疾病初期常被當成一般腸胃炎治療，若治療無效，才會進一步透過大腸鏡檢查，再經切片確認是否為克隆氏症所致；侵犯位置從口腔到肛門，但較常發生在小腸或大腸，會以跳躍式的方式引起腸道潰瘍，反覆地潰瘍後會引起腸道狹窄、黏膜層如鵝卵石般突出、腸壁變厚、膿瘍等併發症。

他說，克隆氏症全身上下都可能出現發炎的免疫疾病，常見症狀包括腹瀉、腹痛、肛裂、血便、營養不良、貧血等，若沒有及早控制，恐出現腸道外的症狀，如肝炎、關節炎、虹膜炎、葡萄炎等。因為是不易完全治癒的慢性疾病，多數患者甚至需終身服藥。

陳德慶提醒，若發炎情形較嚴重，飲食應以低渣飲食為主，並避免容易刺激腸胃道的食物，不少患者規律服藥一段時間後，因自覺症狀好轉，會選擇自行停藥。因此呼籲患者，若確診為克隆氏症，務必定期服藥並回診追蹤，才能避免疾病惡化。