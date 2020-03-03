唸到博士賣雞排曾遭郭台銘批 宋耿郎：觀念對了就有用

政大博士班肄業的宋耿郎，頂著高學歷在台中開雞排店，遭鴻海創辦人郭台銘點名「浪費教育資源」，雞排店因此聲名大噪。宋耿郎表示，很多人念了博士，卻發現這些知識沒辦法運用到自己工作上，沒有相對性的價值，無形中就認為無用或浪費，其實觀念對了，在學習過程中累積知識與訓練，可以為自己的人生或事業創造些什麼，就是有用。

宋耿郎從小就很會唸書，民國76年到台北求學，高中唸建中，大學考上政大法律系，畢業後取得碩士學位，之後又考上政大博士班，他在學校當助教10年，也曾到保險公司、做過房仲，未料他卻放棄月薪5萬多元工作，2012年底回故鄉台中豐原創業賣雞排。2013年遭郭台銘狠批「浪費教育資源」，認為國高中學歷的人就能炸雞排，不需要唸到博士班。

郭台銘去年5月造訪博士雞排潭子店，當時郭受訪時改口說，「當初有眼不識泰山」，並以「宋博士」、「宋董事長」稱呼宋耿郎，還稱讚他「生意囝歹生 」，不只讀到博士，還很會做生意，開了很多家店。

宋耿郎表示，「郭董是我的恩人」，當時聽到郭董的評論，雖然心裡有點難過，但也虛心接受，心裡想說一定要做給他看。

國研院調查我國近17年畢業的博士，今發表調查結果，指出越晚畢業的博士，越高比率認為不值得讀博士。國研院說，這顯示博士學位「越陳越香」，年資越高越肯定價值。

但宋耿郎說，「念博士很有用」，博士學位不僅在社會上的地位較崇高，也較受人尊敬，且在學習過程中可以訓練自己的邏輯思考，因為在台灣的大學生，是老師教你如何學習，到了碩士則是老師給專題題目，學生針對題目發揮，但是攻讀博士則是教授只給課程名稱，學生要自己想專題題目，在專題上發揮，因此在念博士過程中，可以訓練邏輯思考能力，舉一反三。

宋耿郎說，自己創業後，每天都會遇到許多新的問題，而在學習博士課程中培養解決問題的能力，以及邏輯思考的訓練，讓許多創業上的問題都可以迎刃而解。