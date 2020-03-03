「蕗蕎」嗆辣開胃 台灣原住民的防疫偏方

17年前的SARS疫情狂掃世界、今年的新冠肺炎風暴龍罩全球，坊間都流傳許多健身防疫飲食偏方，除了傳統中藥或食補方帖，其實台灣原住民也有防疫偏方，就是食用蕗蕎防疫健身。蕗蕎阿美族語為「根閙」，卑南族語「達隔閙」，排灣族稱「lukiu（路奇捂）」。

台灣坊間常流傳防疫偏方，從鳳梨﹑蜂膠﹑蕃茄汁﹑精力湯﹑大補茶﹑養生鍋﹑抗疫菜等不勝枚舉，如今新冠肺炎來勢洶洶，這些偏方又再被流傳，不過，原住民如何食用蕗蕎？引人好奇。

蕗蕎正名為「薤（讀蟹）」源自大陸，因此它的英文名稱就是Chinese Onion；蕗蕎又稱火蔥、蕎頭、辣韭或小蒜，栽培歷史悠久，台灣由早期移民從大陸傳入，日本人也喜愛吃此菜。

台東的原住多數是混合香菜、辣椒、蒜末、薑末拌醬油，再抓一小把蕗蕎蘸沾混合香菜、辣椒、蒜末、薑末的醬料直接吃下肚，辣到讓人渾身冒汗，原住民相信這樣吃，對防疫有幫助。另一種吃法用蕗蕎沾鹽巴，直接吃。

排灣族獵人魯瓦說，蕗蕎（lukiu）是天然殺菌食材，也是很好的開胃菜，如果上山打獵，他都會帶1把，餓了沾鹽巴配飯就很開胃，也會配烤肉來吃，老人家代代相傳，說吃蕗蕎能殺死身體裡面的壞東西。

阿美族人也愛吃蕗蕎，因嗆辣，他們另叫「火蔥」，傳統吃法是沾鹽巴生食或配鹹豬肉來吃。另卑南族人蔡宗義表示，蕗蕎他們叫達隔鬧，平時家裡的涼拌菜，通常把蕗蕎洗一洗後，就配上香菜、辣椒和蒜頭，淋上醬油，就能直接吃，有助增加身體免疫力。

台東市一心中醫診所院長林聰明說，新冠肺炎有如古代的瘟疫，不論東、西方國家，每隔一段時間，數十年或數百年就會發生一次，古代發生瘟疫，醫藥不發達，不像現代能研發出相應疫苗或藥物，在古代抵抗力強的人，就熬得過，抵抗力弱的人就熬不過，該死的死，不該死的活下來，瘟疫就自然消失，跟新冠肺炎疫情一樣，有人感染病毒沒有症狀，有人發病就是重症，甚至死亡，差別在於人的抵抗力高低。

林聰明說，坊間流行的抗疫偏方，什麼喝蒜水、薑汁、養生鍋、精力湯等對抵抗新冠肺炎，根本沒有效，雖然吃了，不傷身，但他呼籲民眾千萬不要拚命吃這些偏方，已生病的人更不要去吃什麼偏方，這樣無助抗病與治療，正確作法還是就醫。