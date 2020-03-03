癌症免疫新藥延長給付 使用有效最長給付兩年

聯合報 / 記者羅真／台北即時報導

我國去年4月將癌症免疫新藥納健保給付，部分患者期盼延長給付時限。衛福部健保署今天公布，用藥12周後疾病呈穩定者，可再使用12周藥品；具療效反應者的用藥期程則延至最長兩年。

癌症免疫新藥自去年納健保給付至今，審查同意使用名額數達1670人。衛福部健保署統計，截至今年初，在可進行分析的760名本土個案中，有24.2%的人用藥後完全或部分反應， 5.9%的人病情穩定，22.5%的人惡化， 13.8%的人加速惡化， 2.9%的人無法耐受毒性，10.2%的人因其他緣故未繼續用藥，其餘人則死亡。

衛福部健保署副署長蔡淑鈴表示，部分患者期盼延長給付時限，2月召開的「全民健康保險藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議」中，使用癌症免疫新藥的本土真實世界證據進行討論，會後決議將具有醫療效益的給付項目擴大給付範圍。一是用藥12周後疾病呈穩定者，可比照具療效反應者再使用12周藥品；其次，具療效反應者的用藥期程延至最長二年。

對於癌症免疫藥品反應率低的晚期胃腺癌及肝細胞癌，健保署將與藥廠就這兩種癌別，與藥廠協議還款。如果廠商與健保署達成協議，才會開放新患者申請用藥；已經核准用藥者則不受協議影響，按原給付規定持續給付。

蔡淑鈴表示，由於新興癌症藥品費用高，但在療效與安全上仍有很大不確定性。為了解病患的實際治療效益，健保署表示會持續蒐集患者用藥情形，期望能利用真實世界資料落實精準醫療，將費用花在真正有效的病人身上。

衛福部健保署今天同時公布，2月召開的藥物共擬會議通過晚期非小細胞肺癌新藥給付，治療EGFR突變的新成分新藥泰格莎（Tagrisso）將納入健保給付。

蔡淑鈴表示，健保署後續將依藥物共擬會議決議，在管控藥費財務衝擊於2億元內的前提下與廠商協議。如果談判順利，最快可自4月起開始給付，屆時將有近850名肺癌患者受惠。

健保 患者 癌症

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