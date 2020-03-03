快訊

消災除病千年防疫：日本瘟疫與「御靈信仰」

注意！假釋男破壞電子腳鐐逃到台北犯搶案 檢警通緝中

「滑鼠手」腕隧道症候群 醫師：中重度病患可手術改善

聯合報 / 記者黃宣翰/即時報導
安南醫院骨科醫師張伯羣發現，腕隧道症候群病患明顯增加。圖／安南醫院提供
安南醫院骨科醫師張伯羣發現，腕隧道症候群病患明顯增加。圖／安南醫院提供

腕隧道症候群又稱「滑鼠手」，台南市安南醫院骨科醫師張伯羣發現，這幾年來門診發現此類的病人數增加顯著，他今天說，輕度腕隧道症候群可以使用藥物或手腕護具等方式改善，但中度或重度的腕隧道症候群病患，必須考慮手術鬆解發炎增厚的橫腕韌帶來緩解神經的壓迫。

張伯羣表示，工作中經常使用雙手施力或經常碰觸手腕的人是腕隧道症候群好發族群，例如清潔人員、機械操作員、家庭主婦、打字員等，症狀會因為工作而加劇。另外糖尿病、甲狀腺功能低下、風濕性關節炎、等疾病，都可能造成腕隧道症候群。

張伯羣表示，早期的腕隧道症候群主要是以感覺神經為主，可以會出現拇指食指中指的間歇性麻木或疼痛的情形。通常會在繁重的工作後加劇，有時候晚上也會感到不舒服甚至難以入眠。

他說，如果到中度的神經壓迫，麻木及疼痛會持續一整天，同時運動神經也開始部分受到影響，有時捻毛巾會覺得力不從心，或者拿筆及繫鞋帶會不太靈活。到了重度壓迫時會造成掌面的肌肉出現萎縮，這時就算接受治療也不一定能恢復以往手部功能了。

張伯羣提到，腕隧道症候群的減壓手術有想當多方式，各有優缺點，最傳統的方式是縱向5公分的傷口，將皮膚劃開後直接在肉眼操作下將橫腕韌帶切開達成神經減壓效果。

但傳統方式口較大且術後較容易產生血塊，且局部的疼痛持續較久。張伯羣表示，安南醫院引進腕隧道症候群專用光刀系統，可將傷口縮小至1至2公分以內，減少皮下出血，且在光刀的導引下，在神經旁鬆解韌帶會相對有保障。

手術 關節炎

延伸閱讀

老人家心瓣狹窄別「放棄治療」人瑞接受手術破紀錄

肺部萎縮如豆腐乾 主刀醫生曝新冠恐怖病狀

女力崛起別輕忽沉默殺手 三世代投保醫療險不同

腳踝扭傷別放任不管！ 教你正確處理5原則好的快

相關新聞

在家工作玩Switch健身？專家設計五款重量訓練鬆筋骨

俗稱「武漢肺炎」的新型冠狀病毒肺炎襲港，全港中小學及幼稚園停課至4月19日，不少企業均亦推「在家工作（Home Office）」，防範疫情蔓延。

明起變天全台轉濕涼！周四最冷雨最多 玉山有望降雪　

明天又要變天。中央氣象局說，明天起受到東北季風增強影響，全台都有降雨機率，其中周四雨區最廣，氣溫也最低，在水氣和低溫配合...

無人機新制 挨批限制環保空拍

遙控無人機管理規則將在三月卅一日上路，台南市多個環團昨批評新法是「雞籠政策」，許多原本能飛的地方都不能飛，等於是把無人機關進鳥籠裡；此外，過去藉由無人機監督環境也將受阻，新規定是開倒車。

天氣變暖新冠病毒可望奇蹟消失？ 彭啟明這麼說

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」表示，今天白天北部溫度回升到北部24-25度，中南部26-30度，東半部...

親子共乘自行車3月解禁 載小孩座椅認明合格標章

3月起自行車、電動輔助自行車的前、後座可合法載4歲及6歲以下幼童。交通部表示，已有兩款兒童座椅通過國家標準的檢驗，廠商陸...

癌症免疫新藥延長給付 使用有效最長給付兩年

我國去年4月將癌症免疫新藥納健保給付，部分患者期盼延長給付時限。衛福部健保署今天公布，用藥12周後疾病呈穩定者，可再使用...

老人家心瓣狹窄別「放棄治療」人瑞接受手術破紀錄

主動脈瓣膜狹窄可能發生心絞痛、昏厥以及心衰竭症狀，且可能在短期內死亡。過去唯一有效的治療方式是直接打開心臟置換主瓣膜，但...

中研院發現厭氧菌逆轉機制 停經、禿頭治療現曙光

雌激素是環境荷爾蒙與致癌物，過去科學界普遍認為，生物無法將雌激素逆轉成對人體較不敏感的雄激素，但中央研究院最新研究打破教...

因應疫情 台灣高鐵擬清明連假停售自由座

新冠肺炎疫情持續延燒，清明連假南來北往人潮眾多，台灣高鐵公司為防疫考量，正規劃評估清明連假疏運因應方案，包括將停售自由座...

航海人員測驗喊卡後...航港局再取消岸上晉升訓練 影響439人

受到新冠肺炎疫情影響，交通部航港局昨天才公布，第一次航海人員測驗取消，影響597名考生，今天再宣布今年第一梯次船員岸上晉...

立委御用中醫教防疫！熱水沖2穴道 免疫力UP

新冠肺炎疫情延燒，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中呼籲民代暫停「跑攤」。立委、議員紛紛響應，除少跑攤，遇到推不了的選民服務，不少立委、議員更自創「獨門跑攤法」。

嘉義市下周二起三天賞懸日 氣象局公布觀看時段

中央氣象局說，嘉義市民族路（文化路以西）3月10日至12日傍晚，在無雲遮下將可觀看到懸日景象。時間點包括：3月10日下午...

熱門新聞

3月5日起口罩額度增加！每7天成人可買3片、兒童5片

醫質疑口罩變薄 網友剪開檢查見這關鍵喊沒事

北花客運公車變「包車」 秒懂蘇花改228塞爆原因

又一家早餐店拒送醫院餐點被轟 東基：請大家彼此體諒

進入醫院先刷健保卡、填資料 基隆長庚醫院3月3日跟進

不只防疫用品夯！好市多近期賣到翻的5大商品

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。