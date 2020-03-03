「滑鼠手」腕隧道症候群 醫師：中重度病患可手術改善

腕隧道症候群又稱「滑鼠手」，台南市安南醫院骨科醫師張伯羣發現，這幾年來門診發現此類的病人數增加顯著，他今天說，輕度腕隧道症候群可以使用藥物或手腕護具等方式改善，但中度或重度的腕隧道症候群病患，必須考慮手術鬆解發炎增厚的橫腕韌帶來緩解神經的壓迫。

張伯羣表示，工作中經常使用雙手施力或經常碰觸手腕的人是腕隧道症候群好發族群，例如清潔人員、機械操作員、家庭主婦、打字員等，症狀會因為工作而加劇。另外糖尿病、甲狀腺功能低下、風濕性關節炎、等疾病，都可能造成腕隧道症候群。

張伯羣表示，早期的腕隧道症候群主要是以感覺神經為主，可以會出現拇指食指中指的間歇性麻木或疼痛的情形。通常會在繁重的工作後加劇，有時候晚上也會感到不舒服甚至難以入眠。

他說，如果到中度的神經壓迫，麻木及疼痛會持續一整天，同時運動神經也開始部分受到影響，有時捻毛巾會覺得力不從心，或者拿筆及繫鞋帶會不太靈活。到了重度壓迫時會造成掌面的肌肉出現萎縮，這時就算接受治療也不一定能恢復以往手部功能了。

張伯羣提到，腕隧道症候群的減壓手術有想當多方式，各有優缺點，最傳統的方式是縱向5公分的傷口，將皮膚劃開後直接在肉眼操作下將橫腕韌帶切開達成神經減壓效果。

但傳統方式口較大且術後較容易產生血塊，且局部的疼痛持續較久。張伯羣表示，安南醫院引進腕隧道症候群專用光刀系統，可將傷口縮小至1至2公分以內，減少皮下出血，且在光刀的導引下，在神經旁鬆解韌帶會相對有保障。