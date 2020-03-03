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老人家心瓣狹窄別「放棄治療」人瑞接受手術破紀錄

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
陳爺爺接受經導管主動脈置換手術（TAVI），如今已是高齡107歲人瑞，振興醫院院長魏崢（右）一同切蛋糕慶祝。記者楊雅棠／攝影
陳爺爺接受經導管主動脈置換手術（TAVI），如今已是高齡107歲人瑞，振興醫院院長魏崢（右）一同切蛋糕慶祝。記者楊雅棠／攝影

主動脈瓣膜狹窄可能發生心絞痛、昏厥以及心衰竭症狀，且可能在短期內死亡。過去唯一有效的治療方式是直接打開心臟置換主瓣膜，但對於年紀大的病患，因為體力不佳、手術風險高，因此往往「被放棄治療」。但是五年前102歲的陳爺爺接受經導管主動脈置換手術（TAVI），如今已是高齡107歲人瑞，打破最高齡世界紀錄，今天更在振興醫院院長魏崢的見證下一起切下蛋糕。

隨著老化所引起的主動脈瓣膜狹窄常發生在65歲以上，約2%有主動脈狹窄；85歲以上的發生率則超過4%。魏崢表示，大部份主動脈狹窄的病人一旦因瓣膜嚴重狹窄，發生心絞痛、昏厥及心臟衰竭的症狀，病情便急轉直下，短期內就會死亡，從有症狀到死亡平均時間為兩年。而過去唯一有效的治療方式為「開心手術」，置換主動脈瓣膜。

振興醫院心臟醫學中心主治醫師李永在表示，傳統的開心手術需要把胸骨打開，並使用人工心肺機將心臟停止進行瓣膜置換，但手術時間、住院天數長；使用一般微創手術則只是將傷口切小，但仍要全身麻醉、以心肺機停止心臟，反而可能因為範圍小、手術時間長，風險比一般傳統手術高很多。

李永在表示，經導管主動脈置換手術（TAVI）則是將可收折的人工瓣膜收納在細小的導管，從大腿股動脈送入主動脈瓣位置後打開，「如花苞瞬間綻放」，取代原先病變的瓣膜，平均手術成功率97％；且不需要將心臟停止即可完成，手術時間約30到40分鐘，手術風險可控制在2％以下，對年紀大的患者來說，體力負擔和風險較小。

他說，過去85歲以上的病患若有主動脈瓣膜狹窄，約1/3會放棄手術，但經過TAVI手術後，存活率從六成提升至八、九成；65歲以上病患追蹤兩年，則發現TAVI手術效果和外科開心手術差不多。

他說，若是過去曾置換過生物瓣膜，李永在表示，也可透過TAVI手術，無需再次開胸，可使用「瓣中瓣」的方式將新瓣膜經導管植入就瓣膜中，延長壽命。

他說，振興醫院目前以執行超過560例，其中有近百例是曾接受過外科換瓣再次手術的病人，受邀至中國大陸、日、韓等國進行指導。目前TAVI手術是否納入健保仍在研議中，約需自費新台幣百萬元。

微創手術 患者 健保

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