中研院發現厭氧菌逆轉機制 停經、禿頭治療現曙光

雌激素是環境荷爾蒙與致癌物，過去科學界普遍認為，生物無法將雌激素逆轉成對人體較不敏感的雄激素，但中央研究院最新研究打破教科書內容，他們發現一種厭氧菌有這項功能，且類似功能的細菌在人體也有，因此未來有潛力發展成益生菌產品，使性荷爾蒙失衡相關疾病獲得治療。

這篇論文於今年1月刊登於《美國國家科學院院刊》（PNAS），並獲得期刊專文介紹。中央研究院生物多樣性研究中心副研究員江殷儒說，論文第一作者王柏翔博士等人在關心環境荷爾蒙問題時，於汙水處理廠意外發現厭氧的脫硝彎桿菌，這隻菌具有特殊的新型甲基轉移酶，處在含有維生素B12的環境中，能將雌激素逆轉成雄激素。

研究團隊進一步觀察到，新型甲基轉移酶的主要基因emtA，也存在於人體及動物腸道的厭氧微生物中，如產甲烷古菌及產乙酸細菌。因此可推測，人體腸道菌或許能對人體內的荷爾蒙進行改造與重組，有潛力解決人體性荷爾蒙失調問題。

過去科學界認定雌、雄激素等固醇類物質是多細胞真核生物的產物，但江殷儒說，本研究揭示，雌雄激素的生物轉換並非動物的專利，細菌也有類似功能。