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中研院發現厭氧菌逆轉機制 停經、禿頭治療現曙光
雌激素是環境荷爾蒙與致癌物，過去科學界普遍認為，生物無法將雌激素逆轉成對人體較不敏感的雄激素，但中央研究院最新研究打破教科書內容，他們發現一種厭氧菌有這項功能，且類似功能的細菌在人體也有，因此未來有潛力發展成益生菌產品，使性荷爾蒙失衡相關疾病獲得治療。
這篇論文於今年1月刊登於《美國國家科學院院刊》（PNAS），並獲得期刊專文介紹。中央研究院生物多樣性研究中心副研究員江殷儒說，論文第一作者王柏翔博士等人在關心環境荷爾蒙問題時，於汙水處理廠意外發現厭氧的脫硝彎桿菌，這隻菌具有特殊的新型甲基轉移酶，處在含有維生素B12的環境中，能將雌激素逆轉成雄激素。
研究團隊進一步觀察到，新型甲基轉移酶的主要基因emtA，也存在於人體及動物腸道的厭氧微生物中，如產甲烷古菌及產乙酸細菌。因此可推測，人體腸道菌或許能對人體內的荷爾蒙進行改造與重組，有潛力解決人體性荷爾蒙失調問題。
過去科學界認定雌、雄激素等固醇類物質是多細胞真核生物的產物，但江殷儒說，本研究揭示，雌雄激素的生物轉換並非動物的專利，細菌也有類似功能。
江殷儒說，女性停經、卵巢切除後可能導致雌激素濃度降低，伴隨許多生理不適，而男性可能因體內雄激素濃度偏高導致掉髮、攝護腺肥大等問題。研究團隊的下一步是分離純化能進行性荷爾蒙轉化的腸道菌，並研究其對生理的影響，未來可望發展成益生菌產品，藉此調整人體的性荷爾蒙濃度，以助緩解性荷爾蒙失調帶來的不適。
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