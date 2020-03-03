肺癌標靶新藥最快4月納健保 850名癌友受惠

健保署今天宣布，健保通過肺癌第三代標靶藥物泰格莎納入給付，在藥費控制在新台幣2億元前提下，若與藥廠議價順利，最快4月起給付，近850名癌友受惠。

健保署副署長蔡淑鈴上午接受中央社記者採訪時表示，2月20日召開的「全民健康保險藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議」，通過病友關切有關治療EGFR突變的晚期非小細胞肺癌的新成分新藥Tagrisso納入健保給付案。

蔡淑鈴說，此第三代標靶藥物的臨床實驗結果，相對於現在其他肺癌標靶藥物，有比較好的治療效果，且對於使用傳統標靶藥物失敗的病人來說，新藥納入給付是增加一個選擇。

此外，蔡淑鈴說，有些癌友過去可能聽說第三代藥物很有效，但因沒給付，藥價高昂，等不及的人就購買比較便宜的孟加拉製學名藥（俗稱孟藥），也增加用藥風險。健保署綜合考量下，積極與藥廠議價，希望給癌友一個機會。

蔡淑鈴表示，以藥價財務負擔控制在2億元前提下，此新藥可以供第一線、第二線使用。第一線提供給有EGFR突變與沒有腦轉移的第四期肺腺癌患者；第二線提供給使用第一、第二代EGFR標靶藥物失敗，具有EGFRT790M基因突變的局部侵犯性或移轉性的非小細胞癌治療用藥。

若與藥廠議價順利，蔡淑鈴說，此新藥納入健保後，除了給已經無藥可用的患者二線用藥的機會，醫師也多一個武器；且開放局部病人用於第一線治療，是比較大的突破。

肺癌蟬聯台灣癌症死因榜首長達15年，每年新增的肺癌患者就約1萬2000人，死於肺癌者超過9000人。治療的困境在於，早期肺癌沒有症狀、難以察覺，有超過一半的患者確診時都已是晚期，無法靠手術切除病灶。

有超過一半的非小細胞肺癌患者可用標靶藥物治療，其中EGFR突變者的藥物選擇多，第一代和第二代藥物讓病人存活期可超過2年，但有些病人得忍受難捱的副作用，且存活期始終無法突破3年瓶頸。

萬芳醫院血液腫瘤科主任張家崙過去接受訪問時說，第三代標靶藥物希望解決前代藥物的抗藥性問題，達到更好的存活，且對腦轉移病人有效；另一個目的是降低副作用。但新藥的副作用就是太貴，患者必須權衡自身的經濟、家庭狀況能不能負荷。

台灣肺癌學會理事長陳育民受訪時也曾說，第三代EGFR標靶藥物的跨國臨床實驗結果顯示，可延長患者整體存活期達38.6個月，也是第四期EGFR突變的肺癌患者存活期首度突破3年，對患者相當有意義。