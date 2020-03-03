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在家工作玩Switch健身？專家設計五款重量訓練鬆筋骨

香港01 / 撰文：鄺曉斌
平板臂屈伸： 坐在梳化上，兩手放在身旁，手臂向前，上身挺直，雙腿前伸，以腳跟支撐地面，慢慢將手肘屈曲，初時微微彎曲便可以，其後可慢慢將幅度加大。 鍛鍊部位：後手臂
平板臂屈伸： 坐在梳化上，兩手放在身旁，手臂向前，上身挺直，雙腿前伸，以腳跟支撐地面，慢慢將手肘屈曲，初時微微彎曲便可以，其後可慢慢將幅度加大。 鍛鍊部位：後手臂

俗稱「武漢肺炎」的新型冠狀病毒肺炎襲港，全港中小學及幼稚園停課至4月19日，不少企業均亦推「在家工作（Home Office）」，防範疫情蔓延。

市民留家防疫、減少戶外活動之際，不能忽略運動的重要性。香港專業教育學院（IVE）日前設計一套「在家運動」動作，只需借助一張梳化已能做到重量訓練。專家提醒，市民應每半小時起身放鬆筋骨，留家工作或學習的同時，亦應注意運動；

至於，近期因home office再次引起市場注意的Switch遊戲《健身環大冒險》，專家認為任何包含身體運動元素的電子遊戲，在疫情下亦是較有趣及理想的選擇，在遊玩期間深呼吸，可一併鍛鍊心肺功能。

香港專業教育學院（IVE）柴灣院校酒店及旅遊系高級講師、IVE運動教練學高級文憑課程主任李世琛，設計五款「在家運動」的動作，只需借助普通傢俱，例如梳化，便能完成一系列重量訓練（詳見下圖）。

平板臂屈伸： 坐在梳化上，兩手放在身旁，手臂向前，上身挺直，雙腿前伸，以腳跟支撐地面，慢慢將手肘屈曲，初時微微彎曲便可以，其後可慢慢將幅度加大。 鍛鍊部位：後手臂
平板臂屈伸： 坐在梳化上，兩手放在身旁，手臂向前，上身挺直，雙腿前伸，以腳跟支撐地面，慢慢將手肘屈曲，初時微微彎曲便可以，其後可慢慢將幅度加大。 鍛鍊部位：後手臂

掌上壓： 雙手分開撐地，身體需保持一直線，下壓時手肘屈曲至90度左右，慢上慢落。要提高難度，可以將雙腳抬高，相反，要減低難度，可以只用雙膝支撐地面去進行。鍛鍊部位：胸肌、後手臂
掌上壓： 雙手分開撐地，身體需保持一直線，下壓時手肘屈曲至90度左右，慢上慢落。要提高難度，可以將雙腳抬高，相反，要減低難度，可以只用雙膝支撐地面去進行。鍛鍊部位：胸肌、後手臂

掌上壓： 雙手分開撐地，身體需保持一直線，下壓時手肘屈曲至90度左右，慢上慢落。要提高難度，可以將雙腳抬高，相反，要減低難度，可以只用雙膝支撐地面去進行。鍛鍊部位：胸肌、後手臂
掌上壓： 雙手分開撐地，身體需保持一直線，下壓時手肘屈曲至90度左右，慢上慢落。要提高難度，可以將雙腳抬高，相反，要減低難度，可以只用雙膝支撐地面去進行。鍛鍊部位：胸肌、後手臂

捲腹：躺在地上，雙腳腳跟抬高擺放在梳化上，令膝蓋及臀部同時保持90度左右，雙手可放在腹肌上，慢慢將上身捲至最高為止。緊記下背要緊貼地面，在最高位停頓1至2秒才再躺下。 鍛鍊部位：上腹肌
捲腹：躺在地上，雙腳腳跟抬高擺放在梳化上，令膝蓋及臀部同時保持90度左右，雙手可放在腹肌上，慢慢將上身捲至最高為止。緊記下背要緊貼地面，在最高位停頓1至2秒才再躺下。 鍛鍊部位：上腹肌

坐立收腹：坐在梳化或地上，雙手放在臀部後面，雙腳離地合貼，整個身體成一V字，上身及下身慢慢向中央內收及外伸，膝關節可放鬆配合伸屈。 鍛鍊部位：中腹肌
坐立收腹：坐在梳化或地上，雙手放在臀部後面，雙腳離地合貼，整個身體成一V字，上身及下身慢慢向中央內收及外伸，膝關節可放鬆配合伸屈。 鍛鍊部位：中腹肌

李世琛表示，初開始時，可進行以上動作至感到疲累為止；掌握姿勢後，可以做到力竭為目標。每次可在完成5個動作後，再多做1至2個循環，有助鍛鍊肌肉及消耗熱量。他續指，視乎不同人的體能，每個動作可做數十秒至一分鐘不等，市民甚至可以善用電視廣告或小休時間，進行相關訓練。

上述訓練適合成年人及中學生採用，鍛鍊胸、背、腹及下肢肌肉，但對於小學生則未必合適，李世琛建議，家長可為小學生安排跳繩、呼拉圈等富趣味的運動。

遊玩期間深呼吸　才能一併鍛鍊心肺功能

近年有電子遊戲公司推出標榜運動健身的遊戲及設備，例如任天堂的Switch遊戲《健身環大冒險》等，市民透過遊玩該些遊戲，當成運動又是否有效？李世琛認為，任何包含身體運動元素的電子遊戲亦可考慮採納，在疫情下亦是較有趣及理想的選擇。但他同時提醒，在遊玩期間應深呼吸，才能一併鍛鍊心肺功能。

不建議遠足　若有大量遊人增傳染風險

至於近來大量市民選擇到郊外遠足，李世琛認為，現階段不建議行山遠足作運動選項，原因在於香港的山徑相對狹窄，當有大量遊人時，有機會產生大量接觸，反而容易增加傳播風險因而染病。他建議，市民可在寓所附近較空曠少人的地方運動，相對長途跋涉湧到郊區更低風險及有效。

延伸閱讀：

【職場健康】在家做運動、避開酒精　11個方法助保持心理健康

【武漢肺炎】運動抗疫留意訓練強度　免墮免疫系統空窗期

文章授權轉載自《香港01》

香港 肺炎 疫情 健身 口罩

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