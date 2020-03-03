天氣變暖新冠病毒可望奇蹟消失？ 彭啟明這麼說

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
彭啟明。本報資料照片
彭啟明。本報資料照片

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」表示，今天白天北部溫度回升到北部24-25度，中南部26-30度，東半部和北部類似24-26度，今天稍微緩和，有個空檔是回溫舒適的天氣。

彭啟明說，下一個變化點會在周三，周三下半天開始，鋒面會逐步接近，周三晚到周四，中部以北會受到鋒面雲系影響，有陣雨發生，同時後面的冷空氣，也會讓溫度明顯再下滑，北部都市的低溫可能降到14-15度，空曠低溫11-13度，中南部約略降1-2度，相對之下雲量略多，雖然溫度沒有降很多，但北部會下雨，水氣較多，濕冷感覺很明顯。

冷的感覺會到周五清晨，周五白天後會逐步緩回升，彭啟明說，周六日一的天氣明顯回溫也穩定。而下一個變化時間點會在下周二三，同樣也有波鋒面及冷空氣南下，也會有降溫，但程度上不若之前的大降溫，還是感受上有明顯落差，這種系統幾天一次的變化，不像冷氣團或寒流等級的變化，但空檔期間已經明顯回溫，突然又倒春寒，頗有春寒料峭的感受。

當天氣變暖的時候，是否新冠病毒會因此奇蹟般地消失？彭啟明說，根據美國疾病管制局（CDC）的資料，普通感冒在冬季和春季最為普遍，而流感在美國的秋季和冬季最為普遍，流感在12月至2月之間達到峰值。

他表示，傳統上認知是病毒在溫暖潮濕的天氣不利傳播，但也有專家指出，在夏天，人們在室內的時間減少，病毒會較不容易傳播。不過也有不少專家指出，這樣推論還過於簡單，因為這是新的病毒，無法用傳統模式來看待，同時這時候南半球也進入冬天，也有不少地方的傳播是在溫暖的地方，全球化時代快速的傳播，都和以前的經驗不大相同，我們勢必要有較長時間和病毒對抗的準備，而不是單純的想靠天氣變暖。

彭啟明 低溫 新冠肺炎

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