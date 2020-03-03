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航海人員測驗喊卡後...航港局再取消岸上晉升訓練 影響439人
受到新冠肺炎疫情影響，交通部航港局昨天才公布，第一次航海人員測驗取消，影響597名考生，今天再宣布今年第一梯次船員岸上晉升訓練及適任性評估取消，這也是航港局首度取消該訓練及評估，受影響人數達439人。
航港局說，為因應新冠肺炎疫情尚未減緩，且行政院2月27日宣布中央流行疫情指揮中心已提升至一級開設，決定取消3月16至22日委辦的船員岸上晉升訓練及適任性評估，地點在基隆市台灣海洋大學、台北市台北海洋科技大學及新北市中華航業人員訓練中心。
航港局表示，受影響人數共計為439人，後續將主動為報名人員資格續用至第二梯次（已公告自5月4日起報名，7月13日起施訓），無須再次報名，有關後續作業請洽中華海員總工會02-25150304、25150307或上該會官網掌握最新消息。
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