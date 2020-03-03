親子共乘自行車3月解禁 載小孩座椅認明合格標章

3月起自行車、電動輔助自行車的前、後座可合法載4歲及6歲以下幼童。交通部表示，已有兩款兒童座椅通過國家標準的檢驗，廠商陸續送驗中，民眾應很快就能在市面買到合格的自行車兒童座椅。

過去規定自行車不能載人，婦幼團體呼籲比照國外，開放自行車合法載幼童，讓父母多一種交通工具選擇帶孩子出門。交通部陸續修正道路交通管理處罰條例第76條、道路交通安全規則122條，讓年滿18歲的駕駛人在自行車或電動輔助自行車安裝合格兒童座椅，前座可以載1歲以上、4歲以下，且體重15公斤以下的幼童；後座載1歲以上、6歲以下且體重22公斤的幼童。

這項修法對消費者更有保障。以前載幼童不合法，市面上已販售各式兒童座椅，供有需求、寧可觸法的家長使用。現在交通部有審驗的標準，確實保障孩子的安全；自行車廠商如捷安特、巨大等也在做整車測試，確定這些座椅安裝在該牌不同款的車子上是否穩妥，檢測合格後就會對外公布。

交通部說，檢驗合格的座椅會貼上合格標章，顏色為白底、黑字、黑框；自行車及兒童座椅圖示為綠色。若民眾使用不合格座椅搭載幼童，可依道路交通管理處罰條例處300至600元罰鍰。至於先前已經購入，後來被驗證為合格的產品，交通部允許廠商可以補貼標章。

另一項保護孩子的新規定是9月1日起2歲以下幼童搭乘小客車時，需要在後座乘坐後向式安全座椅。2歲到4歲且體重在18公斤以下的幼童，應坐在車輛後座的幼童用座椅，予以束縛或定位，並優先選用後向幼童用座椅為宜。4歲到12歲或是體重在18公斤到36公斤的兒童，仍應坐在車輛後座並繫安全帶。