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明起變天全台轉濕涼！周四最冷雨最多 玉山有望降雪
明天又要變天。中央氣象局說，明天起受到東北季風增強影響，全台都有降雨機率，其中周四雨區最廣，氣溫也最低，在水氣和低溫配合下，玉山有望降下三月雪。
氣象預報員李孟軒說，今天各地氣溫回升，以多雲到晴為主，僅東半部有局部短暫雨和北部有零星短暫雨。北部整天14到25度，中部16到28度，南部18到30度，東部18到24度。
李孟軒說，明天新一波東北季風季風增強，會一直影響到周五白天，而這波水氣相較上一波更多，從明天開始降雨範圍會逐漸增加，先是迎風面北部和東半部，晚上會擴展到中南部，周四則因加上華南雲雨區東移，全台都有降雨機率，周五又會回到迎風面的北部和東半部有局部短暫雨。
氣溫上，李孟軒說明天迎風面因為有雨，其他地區雲量也增多，氣溫開始下滑，北部高溫降到19到22度。而周四是最冷的時間點，北部低溫下探14到15度，沿海空曠和近山區再降到12到13度，中部16度，南部和東部則是17到18度。白天高溫北部剩16到17度，中部22度，南部26到27度，東部20度。
李孟軒說，周三到周五在低溫和水氣配合之下，玉山有望降雪，不過因為周四水氣最多，下雪機會最大。
李孟軒說，周五白天開始回溫，周六到下周一各地高溫可以來到27到30度，低溫也可以回升到18到20度，不過預計下周二又有另一波東北季風增強，將與這波類似，屆時有可能全台都有降雨機率。
另外，李孟軒說，周五到下周一金門馬祖地區整天要留意局部霧，西半部則是清晨要留意霧影響能見度。
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