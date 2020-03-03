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嘉義市下周二起三天賞懸日 氣象局公布觀看時段
中央氣象局說，嘉義市民族路（文化路以西）3月10日至12日傍晚，在無雲遮下將可觀看到懸日景象。時間點包括：3月10日下午5時44分至晚上6時4分、3月11日下午5時40分至晚上6時、3月12日下午5時36分至5時56分。
氣象局說，夕陽在每日預報區間的中位時間到達街心位置。夕陽到達街道視覺中心位置的時間，依觀測者位於街道不同點而有些微差異。應備深色太陽眼鏡護目，以免強光傷眼，注意交通秩序的維持和自身的交通安全。
氣象局說，三時段的懸日預報期間，夕陽逐日約較前一天早四分鐘運行到達前述街道的中心，其仰角亦較前一天稍高。在沒有雲遮情形下，夕陽懸於街道中心位置時間的前後約10分鐘均適合觀賞懸日景象。
氣象局舉辦的懸日打卡得獎金活動（網址），至3月31日截止。另外， 3月14日嘉義市政府在北香湖公園舉辦「諸羅春分天文日」活動，氣象局將參展，歡迎民眾前往參加。
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