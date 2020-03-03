北部明天轉濕冷 周四中部以北清晨低溫下探14度

中央氣象局說，今天東北季風稍減弱，東半部地區有局部短暫雨，北部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

明天東北季風增強，北部及東北部氣溫下降，是較為濕冷的天氣，中部、東部、東南部地區及南部山區也將轉為有局部短暫雨，其他地區雲量增多。

周四至周五清晨受東北季風及華南雲雨區東移影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚天氣也會涼；由於水氣較多，北部、東北部及東部地區有短暫雨，其他地區也有零星短暫雨，高山並有降雪的機率；此波東北季風將帶來較冷空氣，預估中部以北及東北部周四及周五清晨低溫約僅14至16度。

周五白天起東北季風減弱，氣溫回升，中南部在周末假期高溫可達30度以上；6日白天起至9日東半部地區及西半部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。6日至9日西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度。

10至12日將有另一波東北季風增強，北部及東北部天氣再度轉涼，迎風面的北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。