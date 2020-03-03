北部明天轉濕冷 周四中部以北清晨低溫下探14度

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
明天東北季風增強，北部及東北部氣溫下降，是較為濕冷的天氣。本報資料照片
明天東北季風增強，北部及東北部氣溫下降，是較為濕冷的天氣。本報資料照片

中央氣象局說，今天東北季風稍減弱，東半部地區有局部短暫雨，北部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

明天東北季風增強，北部及東北部氣溫下降，是較為濕冷的天氣，中部、東部、東南部地區及南部山區也將轉為有局部短暫雨，其他地區雲量增多。

周四至周五清晨受東北季風及華南雲雨區東移影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚天氣也會涼；由於水氣較多，北部、東北部及東部地區有短暫雨，其他地區也有零星短暫雨，高山並有降雪的機率；此波東北季風將帶來較冷空氣，預估中部以北及東北部周四及周五清晨低溫約僅14至16度。

周五白天起東北季風減弱，氣溫回升，中南部在周末假期高溫可達30度以上；6日白天起至9日東半部地區及西半部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。6日至9日西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度。

10至12日將有另一波東北季風增強，北部及東北部天氣再度轉涼，迎風面的北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

氣象局 低溫

延伸閱讀

明天鋒面及東北季風南下 吳德榮：北台灣轉濕冷

明天回暖後天再降溫 西半部低溫下探14度

北台灣轉涼中南部高溫上看30度 各地多雲到晴

未來一周天氣數變！ 今天北部較涼局部短暫雨

相關新聞

無人機新制 挨批限制環保空拍

遙控無人機管理規則將在三月卅一日上路，台南市多個環團昨批評新法是「雞籠政策」，許多原本能飛的地方都不能飛，等於是把無人機關進鳥籠裡；此外，過去藉由無人機監督環境也將受阻，新規定是開倒車。

北部明天轉濕冷 周四中部以北清晨低溫下探14度

中央氣象局說，今天東北季風稍減弱，東半部地區有局部短暫雨，北部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

去年冬天好熱！ 賈新興：創下第三高偏暖紀錄

天氣風險公司總監賈新興在臉書表示，統計2019年12月至2020年2月，整個2019年冬季全台13個平地站，均溫為19....

明天鋒面及東北季風南下 吳德榮：北台灣轉濕冷

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，每年入春後，亞洲寒冷的大陸氣團逐漸減弱，太平洋溫...

零收入時刻怎麼辦? 紙風車推線上劇場賺劇場人生存金

新冠肺炎疫情升溫，民眾擔心群聚效應不敢走進劇場，表演團隊怎麼生存、劇場人何以為生?紙風車劇團因此率台灣劇團之先推出「線上...

我鳳梨獲准外銷澳洲

經過五年諮商溝通，農委會防檢局宣布，昨接獲澳洲通知同意台灣鳳梨鮮果銷澳，即起生效。鳳梨為我國近年第一大外銷果品，去年外銷約五萬公噸、六千萬美元（新台幣逾十八億元），未來將可望因此進一步擴大外銷市場。

冷藏技術大挑戰 銷美芭樂3成凍壞

歷經多年努力，台灣芭樂去年底首度封櫃銷往美國，未料卻傳出疑因「寒害」品質不穩，主因是運輸過程長、溫度低，在運抵美國前完成一度以下持續十七天冷藏處理，技術上是大挑戰，凍過後的芭樂，不僅耗損率達三成，也縮短在美超市上架壽命。中央與相關縣市都已著手因應，「不會輕易放棄美國市場。」

台61線雲林區間測速 下月開罰

台61線西濱快速道路雲林段昨天啟用「區間測速」，總長度8公里，系統設備測試1個月後，從4月1日起執法開罰，警方提醒，該路段最高速限為90公里，請用路人行經該路段，務必遵守速限行駛。

下周六 台南－小港機場快線減班

新冠肺炎疫情影響，飛機航班大減，剛上路沒多久的「台南-小港機場快線公車」（Tainan Express），在考量成本下，也決定3月14日之後，取消一半的班次，未來再視情況調整班次。

維持「健康3力」 免疫食譜這樣吃

新冠肺炎疫情來勢洶洶，民眾除了要有良好的衛生習慣，將病菌、病毒隔絕於身體之外，正確的飲食防疫觀念也很重要，台北醫學大學保健營養學系攜手系友會推出「吃的口罩」，幫助大家維持「健康三力」，也就是基礎體力、免疫力和身體保護力，讓自身的防疫能力更完善。

健康你我他／降低傳染風險 少摸硬幣、紙鈔

新冠肺炎來襲，盡可能不摸門把、不按電梯按鈕、勤消毒、戴口罩、徹底洗手…這些都是自我防護的措施，只要有心都不難做到，唯獨每天都得「使用、觸摸錢幣」這件事，對於時常得上傳統市場買菜的我，還真讓人傷腦筋。

糖尿病患 新冠肺炎死亡率飆8倍

新冠肺炎疫情持續延燒，根據來自中國大陸的數據顯示，糖尿病患者若罹患新冠肺炎，死亡率為一般患者的八倍。高血糖高致死率！中華民國糖尿病學會、中華民國糖尿病衛教學會昨日共同提出呼籲，面對新冠肺炎的威脅，減少糖尿病患者遭感染的死亡風險，「血糖控制是關鍵」，患者千萬不可自行停藥！

熱門新聞

3月5日起口罩額度增加！每7天成人可買3片、兒童5片

明起郵遞區號多1碼 「3+3」新制上路

北花客運公車變「包車」 秒懂蘇花改228塞爆原因

又一家早餐店拒送醫院餐點被轟 東基：請大家彼此體諒

醫質疑口罩變薄 網友剪開檢查見這關鍵喊沒事

連假送暖？旅館住房多慘跌 自救怕難過疫情關

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。