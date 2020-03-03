明天鋒面及東北季風南下 吳德榮：北台灣轉濕冷

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，每年入春後，亞洲寒冷的大陸氣團逐漸減弱，太平洋溫暖的海洋氣團逐漸增強，台灣常受冷暖氣團交替影響，形成乍暖還寒的天氣型態，易造成人體適應不良；這段期間的天氣變化，幅度大且快速，最需注意。

今天各地轉為晴時多雲、白天氣溫回升，東半部仍有零星少量降雨的機率。北部14至26度、中部15至28度、南部16至30度、東部15至27度。

明天、周四鋒面及東北季風南下、水氣增多，北部、東半部有局部雨，明晚起至周四降雨將擴展至中部。他說，北台灣氣溫雖未降得很低，但明天轉濕冷，低溫約在13度左右，白天高溫僅在17、18度，周四白天亦僅微幅回升，要注意保暖；其他地區的氣溫亦略為下降。

周五天氣好轉，氣溫回升，局部地區仍有零星降雨的機率。周六各地晴時多雲，白天微熱。周日微弱鋒面掠過，北台灣降雨機率提高、白天高溫略降；其他地區影響不大。下周一天氣好轉，白天微熱。期末天氣變化的周期很短，模擬的不確定性較高，模式會再調整，需持續觀察。

高溫 保暖

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