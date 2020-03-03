零收入時刻怎麼辦? 紙風車推線上劇場賺劇場人生存金

聯合報 / 記者陳宛茜/即時報導
紙風車劇團因率台灣劇團之先推出「線上劇場」──紙風車返笑日，要讓演員用自身的創意線上演出，憑本事爭取生活費。圖/紙風車提供
紙風車劇團因率台灣劇團之先推出「線上劇場」──紙風車返笑日，要讓演員用自身的創意線上演出，憑本事爭取生活費。圖/紙風車提供

新冠肺炎疫情升溫，民眾擔心群聚效應不敢走進劇場，表演團隊怎麼生存、劇場人何以為生?紙風車劇團因此率台灣劇團之先推出「線上劇場」--紙風車返笑日，要讓演員用自身的創意線上演出，憑本事爭取生活費。

新冠肺炎風暴來襲，劇團進入危急之秋。以紙風車劇團為例，自2月起延期或取消30多場演出，眼看2月至6月幾乎零收入，劇團如何求生存? 紙風車因此緊急向年度贊助及長期支持的企業提出此一構想，將原定贊助紙風車劇團的費用﹐來支持劇場人才度過難關。

紙風車表示，「紙風車返笑日」是一個線上劇場平台﹐每周推出影片﹐內容以創意演出為主。推出在即，首波即對外廣徵劇場人宅在家「耍廢」的創意影片。劇場人只要上傳一分鐘影片，錄取者即獲得3000元生存金，不限男女、年齡及曾合作與否，只要有劇場舞台演出經驗者皆可投件。

紙風車表示，表演藝術者一直以來都是經濟弱勢，2003年SARS期間，臺灣許多劇場演員、行政、技術人員等，因為撐不住而轉行，讓表演藝術界損失許多人才。紙風車劇團在當年也深受其害，被迫取消數場售票演出，除了退票造成收入短絀外，更流失一批長期培育的演員與技術人員。

●「紙風車返笑日」活動辦法詳見紙風車劇團網站及FB粉絲頁。

紙風車 劇場 新冠肺炎

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