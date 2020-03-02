228連假車流數字驚人 創蘇花路廊3天連假史上最大量

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
根據統計顯示這次228連假往返蘇花的車流量很驚人，創下蘇花路廊3天型連假的史上最大量，路上大多是小客車出遊。本報資料照
根據統計顯示這次228連假往返蘇花的車流量很驚人，創下蘇花路廊3天型連假的史上最大量，路上大多是小客車出遊。本報資料照

這次228連假的蘇花交通車流量之大，讓主管單位始料未及。根據公路總局四區處統計，第一天由蘇澳南下花蓮車流輛達1.6萬、第三天收假日由花蓮北上蘇澳車流輛達1.4萬輛，都創下蘇花路廊三天型連假的單日最高運量。

公路總局表示，以往三天連假的單向最大日運量大約1.1萬到1.2萬輛，但這次連假第一天(2/28)清晨5時開始湧現南下車潮，每小時持續維持800到1000輛的車流量，延續到下午5時才消散，第一天南下就有1.6萬車流量。

連假第二天午後開始出現南北反轉現象，早上10時起北上蘇花路廊流量達每小時800輛左右持續到晚上8時，第三天(3/1)上午10時起北返車潮達每小時1000輛，車流高峰到下午1時，每小時800到900輛車流延續至下午5時，收假日北上車流也高達1.4萬輛。

蘇花改前年元月第一階段蘇澳到東澳段通車，今年元月6日全線通車，用路人嘗鮮，扣除春節多天連假不談，以蘇花路廊的三天型連假來看，這次228連假不管是南下或北上，都創下三天型連假的史上最大車流量。

疫情期間往返蘇花的大客車及團客減少，大多是小客車出遊。最長旅行時間，南下高峰出現在2月28日下午1時至下午4時，由蘇澳之蘇花改入口至花蓮崇德平均旅行時間約128分；北上高峰出現在3月1日下午1時至下午5時，自花蓮崇德至蘇澳平均旅行時間約115分。

根據統計顯示這次228連假往返蘇花的車流量很驚人，創下蘇花路廊3天型連假的史上最大量，路上大多是小客車出遊。本報資料照
根據統計顯示這次228連假往返蘇花的車流量很驚人，創下蘇花路廊3天型連假的史上最大量，路上大多是小客車出遊。本報資料照

連假 蘇澳 蘇花改

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