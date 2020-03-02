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芭樂銷美傳品質不穩定 南市府：不輕易放棄市場

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
芭樂首銷美國傳品質不穩定，台南市府強調，不輕易放棄美國市場。圖／取自台南市政府網站
芭樂首銷美國傳品質不穩定，台南市府強調，不輕易放棄美國市場。圖／取自台南市政府網站

台灣芭樂去年12月首度封櫃啟程銷往美國，近期傳出上架芭樂品質不穩定，對此台南市政府農業局表示，除建請農委會向美方爭取放寬檢疫標準，近日將邀請農委會農改場專家開會討論如何改善栽培技術，希望延續美國市場。

而業界認為，芭樂銷往美國檢疫條件，需要在運抵美國前，完成1度以下，持續17天冷藏處理，技術上是很大挑戰，必須進行調整。農業局也認為，芭樂運至美國後至賣場，有無全程落實都維持在1度左右，減少因「溫差」影響芭樂品質，應也是維繫芭樂品質穩定與否重點。對於外界的建言，農業局都正面看待，找學者專家一起商討解決辦法。

「不會輕易放棄美國市場。」農業局官員坦言，要美方放寬檢疫標準，牽涉到現實果實蠅防疫作業，短期內恐不容易。但台灣芭樂辛苦多年才好不容易在美國上市，不管眼前遭遇怎樣困難，都不應該放棄，希望結合官方、民間提升芭樂外銷技術層次，站穩美國市場。

農委會 農改場

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