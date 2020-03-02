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陳時中秀圖「日疫情和台差不多」 日本觀察家曝原因喊太樂觀

韓國瑜建議千人以上戶外及百人以上室內活動暫緩舉辦

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
高雄市長韓國瑜今天主持防疫會議後，建議千人以上戶外及百人以上室內活動，最好能夠緩辦。記者王昭月／攝影
高雄市長韓國瑜今天主持防疫會議後，建議千人以上戶外及百人以上室內活動，最好能夠緩辦。記者王昭月／攝影

大甲鎮瀾宮媽祖遶境活動日前掀起熱議，高雄市韓國瑜今主持防疫會議後，建議千人以上戶外及百人以上室內活動，最好能夠緩辦，即使舉辦，也須做到各項防疫要求，避免疫情擴散。

高雄市長韓國瑜擔心疫情持續擴散，已責成教育局規定高中以下的學生，採取遠距教學，保障每一個學生的受教權不受影響。除此也要求持續針對產業進行紓困，進而保障勞工權益。另外針對室內一百人以上及室外一千人以上的大型活動，建議盡量緩辦，降低人與人接觸，傳播疫情的機會。

高雄市民政局長曹桓榮表示，特別是宗教節慶、法會、遶境等宗教禮俗，希望宗教團體都能配合暫停、延期或者縮小活動規模，以達到公共衛生防疫的安全。因此室內一百人以上、戶外一千人以上活動，建議能延期就延期，能暫停就暫停。如果真須辦理，也希望遵守衛生局量體溫等八項防疫措施。

曹桓榮並呼籲，平安宴、羅漢餐或者大鍋飯等共同餐食，希望能夠提供個人份便當或餐飲，避免群聚感染的可能。外縣市民眾來高雄參加宗教活動，亦須遵守各項防疫規定，攜手控制疫情。

疫情 韓國瑜 高雄市

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