檢討首日亂象！基隆醫院強化分流、簡化表單 探病縮減

衛生福利部基隆醫院今起實施讀健保卡入院，以及訪客探病時段、人數與陪病限定採取新措施，針對執行首日狀況，晚間開會討論後提出整更新措施，做出局部調整。

基隆醫院表示，3月3日起擴大篩檢登記站區域，人車分流。大門口及篩檢登記站禁止車輛進出。COVID-19風險評估表表單也會簡化，民眾僅需先填寫基本資料及是否有呼吸道症狀及旅遊史即可。

長期就醫病人，如洗腎室、日間病房、社區復健中心、美沙冬藥物治療、復健科復健、中醫針灸提供病人證明卡及家屬陪病證，檢附身份證明文件即可至大門口進行紅外線體溫監測（量體溫）、酒精消毒手部，符合規定者即能進入院區。

為使排隊人潮疏緩，3月2日開設的藥來速及便利貼服務窗口，領慢箋時間提前到上午8點30分到11點、下午1點30分到3點30分；抽血時間為上午8點30分到10點30分。

大門口探病申請時段為上午10點到中午12點30分、下午5點30分到晚上7點30分。探病時間一般病房每日二次，時間是上午11點到下午1點、晚上6點到8點，每位住院病人1人陪病，每次限制2人探視，需持探病、陪病證進入院區。加護病房探視時間為上午10點30分到11點、晚上7點30分到8點，每次限制2人探視，也需持探病證進入院區。