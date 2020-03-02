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怕新冠肺炎不回診 專家：糖友染疫死亡風險增

中央社 / 台北2日電

有些慢性病民眾擔憂新冠肺炎疫情，不敢到醫院就醫。糖尿病專家黃建寧說，糖友一旦感染新冠肺炎，相較沒有病史者，死亡率高達8倍，應遵循醫囑用藥，以免降低對病毒的抵抗力。

中華民國糖尿病衛教學會理事長杜思德今天表示，診間觀察，有些糖尿病患者因恐懼COVID-19（新冠肺炎）疫情，即使面臨藥物用盡，也不願意回診拿藥。

杜思德說，看到這樣的狀況令人憂心，因糖友若停藥、血糖控制不佳，可能讓糖尿病患對新冠肺炎病毒感染的抵抗力較差，若不幸感染，可能增加死亡的風險。

因應新冠肺炎疫情在國際持續升溫，世界衛生組織（WHO）也針對高風險族群示警，對新冠肺炎病毒抵抗力比較脆弱的族群，包含年長者或有其他慢性疾病者，像是氣喘、糖尿病、心臟病，需提高警覺。

中華民國糖尿病學會理事長黃建寧表示，依據中國的新冠肺炎流行病學統計，糖尿病患者一旦感染新冠肺炎，相較於沒有病史的病人，死亡率高達8.11倍，其中很重要的影響因素，在於血糖控制。

黃建寧說，過去嚴重急性呼吸道症候群（SARS）疫情時，糖尿病患者也被發現具有較高的死亡率，患者的血糖高低被普遍認為是預測疾病預後的一項重要因子。

在2006年的回顧文獻中，研究者發現135名因SARS死亡的病患中，有高達21.5%的患者具有糖尿病病史；另外，有文獻也發現，因SARS死亡的患者其空腹血糖值在治療期間比存活者持續性偏高。

黃建寧表示，文獻也指出，糖尿病病史與空腹血糖值為死亡率及致病率的預測因子，點出「高血糖可能反映出涉及多重器官病毒感染的嚴重性」的可能性，也凸顯感染SARS的糖尿病患者死亡與嚴重缺氧的高風險。

中華民國糖尿病學會、中華民國糖尿病衛教學會共同提出呼籲，面對來勢洶洶的新冠肺炎，糖尿病患者尤其需要持之以恆遵從醫囑用藥、不間斷地控制血糖，才可以減少疾病感染的死亡風險。

黃建寧說，台灣醫療院所感染控制做得非常好，醫護人員的防疫觀念高、防疫動線規劃良好，民眾不需要過度擔心回診看病；糖尿病患者應盡量避免到其他人群聚集處，若有旅遊規劃應考慮去較為空曠的地方，避免受到感染。

此外，若糖尿病患者於居家檢疫或隔離期間有回診需求，可透過衛生局轉介給指定的通訊診療機構。

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