空拍法將實施 嘉義縣玩家期望能放寬規定

民航法無人機管理新制將於3月31日起正式實施，嘉義縣山區因為雲海等空拍美景吸引許多攝影師及民眾前往探訪，但礙於空拍機法規定未來這些美景恐將很難再見，嘉義縣在地攝影師黃源明及賴國華認為，目前的法規過於嚴苛，應放寬限制。

知名臉書粉專「漫步在雲端的阿里山」版主黃源明表示，平地有許多民眾開空拍機拍攝活動影片，一旦多了容易產生碰撞，因此登記、管理政策提出後，大家都蠻支持的，但連山區人煙稀少的地方都禁止就有點太過了。

以拍攝竹崎廟會等空拍美照聞名的在地攝影師賴國華表示，約90%的空拍機玩家皆是為了興趣或是記錄家鄉、拍攝雲海等風景，空拍法規定，出機前15天必須由政府單位或是法人身分才能申請並支付500元，但15天前根本無法預測何時會有雲海美景，會因此喪失許多美景。

黃源明及賴國華擔心，許多山區秘境因為車子無法抵達，但被空拍機玩家拍到才被看見，如空拍法實施除了限縮民眾發現美景的機會，也同時失去行銷台灣的機會，而許多藝術創作者以多台空拍機創作的夜光表演也將不復存在，但事實上空拍效益比造成的意外還多，期望政府能聽見玩家的聲音放寬規範。