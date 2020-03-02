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進入醫院先刷健保卡、填資料 基隆長庚醫院3月3日跟進

聯合報 / 記者邱瑞杰／連線即時報導
衛生福利部基隆醫院今起要求進入醫院民眾須先刷健保卡，填寫風險評估表，基隆長庚醫院表示明天跟進。記者邱瑞杰／攝影
衛生福利部基隆醫院今起要求進入醫院民眾須先刷健保卡，填寫風險評估表，基隆長庚醫院表示明天跟進。記者邱瑞杰／攝影

衛生福利部基隆醫院公告今天起進入醫院，須先刷健保卡，填寫風險評估表。基隆長庚醫院決定跟進，明天起病人及家屬進入醫院，也要配合規定刷健保卡，並主動告知旅遊史、職業別、接觸史等資訊。

長庚醫院傍晚表示，因應新冠肺炎疫情變化，3月3日起所有病人及家屬進入醫院後，請配合規定刷過健保卡，並主動告知相關旅遊史等資訊。

麥金路基隆長庚本院地下室停車場，明起將暫時不開放民眾停放，請民眾多加利用城上城停車場及第二停車場。情人湖院區地下室停車場，明起也將暫時不開放民眾停車。

衛生福利部基隆醫院看病、探病「實名制」今上路，民眾進入醫院須刷健保卡，填寫風險評估表，造成民眾在醫院外大排長龍。醫院晚間開會檢討執行方式，希望做出部分修正，減少亂象。

健保卡 基隆 停車場

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