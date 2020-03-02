口罩增為購3片 經濟部下周目標日產920萬片

口罩實名制購買5日起增為成人每7天可購入3片，台灣口罩日產量也再次成為焦點。經濟部次長王美花今（2）日於指揮中心記者會上表示，新購入的60條產線陸續交機，本周目標日產量820萬片，下周希望可以增加100萬片，達920萬片。

經濟部稍晚指出，為了維持而且增加口罩製造量，上周雖然有三天假日，但口罩製造業者、口罩機器製造商，以及工具機業者仍持續趕工，讓上周的平均日產量維持在660萬片，新的產線也繼續出廠中。

經濟部表示，「機器可以一直轉，人還是要休息」，由於口罩工廠周末需要輪休，所以平常上班日的產能就需要往上拉。而之前採購的60台新機台正在陸續交機裝機、調校上線中，本周的挑戰目標，就是包含假日，日均產能要達到820萬片。

據之前經濟部內部的規劃，60條新機台可以依照合約在2日前交機完畢，測試期大概需要一周工作日，因此設定9日當周達到日產量1000萬片，不過，官員表示已經在「沒日沒夜的努力」，下周目標降為920萬片。

同時，行政院已經核定9000萬元，另購30條新產線，按照之前目標，將在三月下旬交機，增加200至300萬片日產能。