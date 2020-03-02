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歷經5年諮商大突破 我鳳梨獲准外銷澳洲

聯合報 / 記者吳姿賢／即時報導
澳洲專家到台灣產地查證，並與我方人員合影。圖／農委會提供
澳洲專家到台灣產地查證，並與我方人員合影。圖／農委會提供

台澳經過五年諮商溝通，防檢局今天宣布，台灣鳳梨鮮果實將獲准外銷澳洲，去年全台鳳梨外銷約五萬公噸，未來可進一步擴大外銷市場。

防檢局表示，今天接獲澳洲通知，該國農業部已公布我國產鳳梨鮮果實可輸銷該國，並已公布相關檢疫規定，自即日起生效。我國歷經近5年諮商努力，依據澳洲要求，提供科學證據及安排該國官員來台查證，終於成功突破澳洲檢疫障礙。

鳳梨為我國第一大外銷果品，近年外銷量均為果品首位，去年鳳梨外銷量值已超過5萬公噸、6千萬美元，目前台灣鳳梨鮮果實可輸銷加拿大、日本、韓國、中國、香港、馬來西亞、澳門、汶萊、阿拉伯聯合大公國、巴林、印尼、帛琉、關島、馬紹爾、荷蘭及俄羅斯等國家地區。

根據澳洲農業部公告，我國鳳梨鮮果實輸澳檢疫條件，包括鳳梨鮮果實須生產包裝自登錄認可並有溯源管理的供果園及包裝場，輸出前須除去冠芽並經溴化甲烷燻蒸2小時，殺滅擬鳳梨嫡粉介殼蟲、木瓜秀粉介殼蟲、美地綿粉介殼蟲、太平洋臀紋粉介殼蟲及傑克貝爾長尾粉介、梳缺花薊馬及蔥薊馬等有害生物。供果園及包裝場須經農糧署登錄，燻蒸檢疫處理設施則須經防檢局認可。

為突破檢疫障礙，防檢局表示，我國於104年4月9日整備鳳梨鮮果實有害生物、栽培地區氣候、採後處理流程及外銷實績等資料向澳洲申請市場檢疫准入。歷經多次諮商並依澳方要求補充資料後，於106年8月邀請澳方專家來台，進行去冠芽鳳梨鮮果實風險評估的產地查證作業。澳方108年8月14日完成本案風險評估，並請我方補充輸澳鳳梨燻蒸檢疫處理及溯源管理等相關資料。

鳳梨 澳洲 馬來西亞

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