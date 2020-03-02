快訊

南韓新冠肺炎確診半數和新天地教會有關 教主下跪謝罪

陳時中認證！這些「地方」都很危險 避免前往

聽新聞
test
0:00 / 0:00

社區藥局傳缺藥 食藥署：可向平台通報

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
慢性病用藥可憑慢性病連續處方箋到任一家健保藥局領藥，卻傳出社區藥局訂不到藥。本報資料照片
慢性病用藥可憑慢性病連續處方箋到任一家健保藥局領藥，卻傳出社區藥局訂不到藥。本報資料照片

新冠肺炎疫情延伸，之前衛福部食藥署和健保署也都呼籲慢性病患可憑慢性病連續處方箋，優先至社區健保藥局領藥，降低感染風險，但現在卻傳出因中大型醫院與藥廠簽約優先供貨而囤積藥物，導致社區藥局陸續出現訂不到藥的狀況。對此，食藥署表示，已請廠商若發現訂貨異常須通報。

為防院內感染，不少醫院已請曾到過旅遊疫情警示區的民眾暫緩前往醫院就診、探病，如慢性病者需要拿藥，也可請家人代拿。另外，為免慢性病患者因為擔心新冠肺炎疫情不敢至醫院領藥，而中斷吃藥，之前也呼籲民眾可憑慢性病連續處方箋，優先至社區健保藥局領藥。

然而原料藥多來自中國大陸及印度，受到疫情影響導致藥物市場上出現供貨不穩的狀況。甚至傳出社區健保藥局藥師前陣子因先急著處理口罩的事，等到要處理處方箋調劑訂藥時才發現好幾個供藥平台都已缺了好幾種藥。

對此，藥師公會全聯會理事長黃金舜表示，主要是因為中大型醫院有和藥局簽約，因此藥廠會優先供貨給醫院。有些醫院則因為怕疫情持續下去，加上原料藥多來自中國大陸，怕受到停工、封城影響，而大量訂購囤積藥物，據傳有中部醫院從原本一次訂一個月直接訂三個月。

黃金舜表示，希望食藥署能加強稽查囤貨的醫院，並呼籲醫師開藥時能放寬同劑量、同劑型的藥物，若註明不可替代也能明確說明原因。

對此，食藥署藥品組科長張連成則表示，若藥局有缺藥情況可透過食藥署的平台通報，但目前並無出現缺貨的通報。另外，日前也已請製藥公會就原料藥部分進行盤點可能受影響藥物，並就醫院端、藥局端以及藥廠開過溝通會議，各方已有共識，請藥廠就訂貨量異常的醫院向食藥署通報。

食藥署 疫情 慢性病

延伸閱讀

進醫院變嚴格 病患大排長龍好急

口罩新規解家長憂 新竹衛生局、藥師公會訪視社區藥局

受疫情影響社區藥局也缺藥 藥師超心急

藥師臉書貼口罩財團才能先拿到 法官認為言論自由不罰

相關新聞

又一家早餐店拒送醫院餐點被轟 東基：請大家彼此體諒

台東一家早店拒送台東基督教醫院醫護人員餐點，經網友PO文引發議論，業者今天無奈表示，政府限每人7天只買2片口罩，送一次餐...

明起郵遞區號多1碼 「3+3」新制上路

從明天（3月3日）起，郵遞區號將改為3+3，取代現行的3+2，期能提升郵件投遞準確率。

進醫院採「實名制」門口排長龍 病人擔心過號好心急

衛生福利部基隆醫院探病新措施今天開始實施，民眾進入醫院須刷健保卡，填寫風險評估表，導致大排長龍。不少已掛號患者擔心時間來...

未來一周天氣數變！ 今天北部較涼局部短暫雨

中央氣象局說，今天東北季風影響，北部及東北部天氣較涼；北部及東半部地區有局部短暫雨，南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲...

曾任統戰團幹部被洗腦 現在她要幫助台灣「重返世衛」！

很多人都會講說，這樣一直戳中國，哪天中國如果打過來的話，那年輕人敢上戰場嗎？但現在重點已經不是你敢不敢上去，而是你有沒有意識到，這個戰爭型態已經轉換了？很多人都講說中共的滲透是假的，但它確實確實是存在，因為我自己就真的經歷過。

受疫情影響社區藥局也缺藥 藥師超心急

受到疫情影響，中國大陸延遲出貨，國內的社區藥局出現缺藥的情況，台南市藥師公會理事長吳振名表示，希望衞生褔利部協助處理，以免民眾都擠到大醫院領藥，增加感染的風險

北台陰冷明回暖 吳德榮：周三再轉濕冷

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，受東北季風影響，今天迎風面北海岸、北部山區及東半...

社區藥局傳缺藥 食藥署：可向平台通報

新冠肺炎疫情延伸，之前衛福部食藥署和健保署也都呼籲慢性病患可憑慢性病連續處方箋，優先至社區健保藥局領藥，降低感染風險，但...

民航局：無人機紅色區域 環團、法人等可申請飛

環保團體認為遙控無人機管理規則上路以後，限制環保空拍。民航局表示，紅色區域不是禁止所有無人機飛行，法人、協會、團體、公司行號可網路申請在這些區域作業。各縣市圖資雖未能於表定3月1日公布，民航局說，建議有空拍需求的法人、團體等即日起上網完成能力審查，避免新法3月31日新法生效以後塞車。

無人機新制各縣標準不一 環團批「開倒車」

遙控無人機管理規則月底上路，台南市多個環保團體上午批評新的規定是雞籠政策，許多原本能夠飛的地方，都變得不能飛，環保團體過去藉由無人機監督環境也將受阻，新的規定是開倒車。

台灣芭樂外銷美國 傳出部分 品質不穩定

台灣生產芭樂去年12月27日首度銷往美國，傳出芭樂品質不穩定。農委會表示，近期將邀集貿易商等相關業者及農委會的試驗研究單位討論，如何確保芭樂外銷到美國的品質。

郵遞區號多1碼 「3+3」明起上路

中華郵政說，從明天起，郵遞區號將改為3+3，取代現行的3+2，期能提升郵件投遞準確率。

熱門新聞

本周氣溫「階段式下降」 兩波冷空氣接力襲台最冷13度

3月5日起口罩額度增加！每7天成人可買3片、兒童5片

旅遊警示直直升！快速了解從哪返台要隔離、行程取消扣多少？

你吃的夜市烤鳥蛋哪來？全台4百萬隻鵪鶉未納管

明起郵遞區號多1碼 「3+3」新制上路

連假送暖？旅館住房多慘跌 自救怕難過疫情關

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。