社區藥局傳缺藥 食藥署：可向平台通報

新冠肺炎疫情延伸，之前衛福部食藥署和健保署也都呼籲慢性病患可憑慢性病連續處方箋，優先至社區健保藥局領藥，降低感染風險，但現在卻傳出因中大型醫院與藥廠簽約優先供貨而囤積藥物，導致社區藥局陸續出現訂不到藥的狀況。對此，食藥署表示，已請廠商若發現訂貨異常須通報。

為防院內感染，不少醫院已請曾到過旅遊疫情警示區的民眾暫緩前往醫院就診、探病，如慢性病者需要拿藥，也可請家人代拿。另外，為免慢性病患者因為擔心新冠肺炎疫情不敢至醫院領藥，而中斷吃藥，之前也呼籲民眾可憑慢性病連續處方箋，優先至社區健保藥局領藥。

然而原料藥多來自中國大陸及印度，受到疫情影響導致藥物市場上出現供貨不穩的狀況。甚至傳出社區健保藥局藥師前陣子因先急著處理口罩的事，等到要處理處方箋調劑訂藥時才發現好幾個供藥平台都已缺了好幾種藥。

對此，藥師公會全聯會理事長黃金舜表示，主要是因為中大型醫院有和藥局簽約，因此藥廠會優先供貨給醫院。有些醫院則因為怕疫情持續下去，加上原料藥多來自中國大陸，怕受到停工、封城影響，而大量訂購囤積藥物，據傳有中部醫院從原本一次訂一個月直接訂三個月。

黃金舜表示，希望食藥署能加強稽查囤貨的醫院，並呼籲醫師開藥時能放寬同劑量、同劑型的藥物，若註明不可替代也能明確說明原因。

對此，食藥署藥品組科長張連成則表示，若藥局有缺藥情況可透過食藥署的平台通報，但目前並無出現缺貨的通報。另外，日前也已請製藥公會就原料藥部分進行盤點可能受影響藥物，並就醫院端、藥局端以及藥廠開過溝通會議，各方已有共識，請藥廠就訂貨量異常的醫院向食藥署通報。