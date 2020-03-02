拚宅經濟 台南商家計程車隊「抗疫餐點」異業合作

很多人都會講說，這樣一直戳中國，哪天中國如果打過來的話，那年輕人敢上戰場嗎？但現在重點已經不是你敢不敢上去，而是你有沒有意識到，這個戰爭型態已經轉換了？很多人都講說中共的滲透是假的，但它確實確實是存在，因為我自己就真的經歷過。

2020-03-02 13:10