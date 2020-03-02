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拚宅經濟 台南商家計程車隊「抗疫餐點」異業合作
新冠肺炎疫情衝擊業界，台南市政府經發局媒合商圈業者與計程車隊異業合作，推出「抗疫餐點」外送服務，希望催出宅經濟商機，幫助業者度過眼前難關。
台南市政府經發局說， 初步調查，台南市各商圈、商業受這波疫情影響，來客數減少2至4成，已衝擊業者生計，市長黃偉哲責成市府成立「武漢肺炎疫情因應小組」，掌握產業各項需求，即時媒合爭取相關資源。
經發局長陳凱凌表示，這次疫情餐廳、飯店業者影響最大，計程車業者更是首當其衝，經發局除積極協助商圈做好防疫措施，在刺激消費面，積極推動計程車（含台一大車隊、中華衛星車隊、台灣大車隊）與台南商圈餐飲飯店業者異業合作，推出「抗疫餐點」外送服務。
目前台南大飯店已規劃美食快遞推出元氣餐盒及食補養生、台南大員皇冠假日酒店-彩豐樓推出冠軍主廚美饌，消費滿2000元享免費外送服務。而老廣粵花雕雞創意坊等陸續也推出抗疫套餐料理，搭配大餐搭Taxi Go外送方案。
在行銷推廣方面，經發局同步建置「台南經濟宅起來」入口網，連結本市商圈店家、觀光工廠及市場名攤網購及外送服務資訊，並將進一步與電商平台合作推「台南好物專區」；也歡迎想加入這次「抗疫餐點」外送服務業者，可上「台南經濟宅起來」人口網報名參加。
更多訊息可上經濟發展局官網(https://economic.tainan.gov.tw/)、「台南經濟情報讚」臉書粉絲專頁(https://www.facebook.com/economic.tainan/)查詢「台南經濟e起來」人口網。
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