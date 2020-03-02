防院內感染 高醫人員進出負壓病房改用這一招

新冠肺炎延燒，國內已出現醫院群聚感染事件，高雄醫學大學附設醫院為此啟動「非接觸式監控設備」，減少醫護人員與病患間直接接觸的機會，避免發生院內感染。今天起也開設返國關懷門診，讓從三級旅遊警示地區回國的民眾能在戶外就診、領藥。

高醫院長侯明鋒說，過去在負壓隔離病房，醫護人員都須著裝進入幫患者量測體溫、心跳、呼吸或送餐，現階段希望利用AI技術，改用紅外線偵測儀檢查病患呼吸、心跳、體溫，這樣醫護人員一天至少可以減少三次進入負壓隔離病房的機會。

高醫表示，這種非接觸式監控設備可於遠端，透過熱點形成的影像觀察病人的體溫、心跳及呼吸，既保護病人隱私，也可減少醫護人員與病人間的近距離接觸。另也會準備平板電腦取代傳統紙本簽署醫療同意書。