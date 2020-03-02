快訊

3月5日起實施口罩新制！成人每7天可買3片、兒童7天5片

新冠肺炎院內感染再增1人 案34六旬婦的女兒確診

交談距離1公尺 專家：上下班錯開時間

台灣醒報 / 記者林祐任╱台北報導
台大公衛學院院長詹長權表示，「距離1公尺」的建議比較折衷，因現在口罩產能還沒完全跟上需求。(Photo by Wikipedia)
台大公衛學院院長詹長權表示，「距離1公尺」的建議比較折衷，因現在口罩產能還沒完全跟上需求。(Photo by Wikipedia)

健康的人不用戴口罩？「若是不想採取封城的方式，人與人之間互動最好距離1公尺！」台大公衛學院2日召開記者會，針對院內與社區感染的風險升溫，學者詹長權建議，在無法維持間隔1公尺的前提下才應戴口罩。他也建議，政府可協調各單位錯開上下班時間，以控制交通人流。

1公尺的社會距離

「現階段應以全國動員的方式，採取圍堵和減災並行的防疫策略。」台大公衛學院院長詹長權表示，若不想採用「武漢封城」的方式要求所有人停止活動，我們可以用人和人「距離1公尺」為基準，作為對社會距離的最低要求。詹長權指出，現在是在爭取時間，盡量拉長傳染波以減少醫師過勞，與開發疫苗和藥物。

台大醫院兒童感染科主任黃立民日前指出，先前政府宣導的「健康的人不用戴口罩」現已不適用，詹長權則表示「距離1公尺」的建議比較折衷，因現在口罩產能還沒完全跟上需求，若在車廂等密閉空間無法做到間隔1公尺，則應全程戴口罩。

台大公衛學院副院長陳秀熙也提醒，政府應在防疫措施影響的經濟成本（譬如停工）以及社區傳染的成本之間權衡，以同時兼顧防疫與維持經濟活動。

上下班人口分流

針對社區和環境的防疫具體措施，詹長權建議，在社區方面，協調各單位以分段上下班（課）、休息來分散人員、師生通勤和群聚人數；為了因應可能的人力短缺，也應組織退休醫護、教師、員工作為停班（課）的替代人力。在環境中，車廂、教室、會議室、活動場所、餐桌每次使用前後都要清潔消毒等。

台大醫院雲林分院副院長馬惠明則認為，必須從4個方面減少「急重症醫院」的挑戰，以面對可能的大規模社區感染。第一為分流，減少病人來醫院的次數，譬如善用遠距醫療，社區也可廣設發燒門診或篩查站。第二是分工，由於隔離者必須要採檢3次呈陰性才得以解除，在採檢陰性1次過後，政府可另安排適當的處所，以紓解醫院的收容能量。

第三為分倉，醫院區分為數個區域，因接觸史、旅遊史、發燒的篩檢不完全可靠，可先將肺炎病人集中在一個區域再進行採檢。第四是內控，醫院的人也應維持1公尺的社會距離，特別是在吃飯、開會時。

【更多精采內容，詳見

台大醫院 口罩 發燒

延伸閱讀

新冠肺炎病程模式曝光 5%病例呼吸窘迫、死亡率4成

避免疫情海嘯 醫院清空速度要快、社區要設篩查站

不須隨時戴口罩 台大公衛：通勤分流保持一公尺距離

名家破解新冠肺炎／陳秀熙：因應社區疫情 做好前端準備

相關新聞

又一家早餐店拒送醫院餐點被轟 東基：請大家彼此體諒

台東一家早店拒送台東基督教醫院醫護人員餐點，經網友PO文引發議論，業者今天無奈表示，政府限每人7天只買2片口罩，送一次餐...

明起郵遞區號多1碼 「3+3」新制上路

從明天（3月3日）起，郵遞區號將改為3+3，取代現行的3+2，期能提升郵件投遞準確率。

進醫院採「實名制」門口排長龍 病人擔心過號好心急

衛生福利部基隆醫院探病新措施今天開始實施，民眾進入醫院須刷健保卡，填寫風險評估表，導致大排長龍。不少已掛號患者擔心時間來...

未來一周天氣數變！ 今天北部較涼局部短暫雨

中央氣象局說，今天東北季風影響，北部及東北部天氣較涼；北部及東半部地區有局部短暫雨，南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲...

曾任統戰團幹部被洗腦 現在她要幫助台灣「重返世衛」！

很多人都會講說，這樣一直戳中國，哪天中國如果打過來的話，那年輕人敢上戰場嗎？但現在重點已經不是你敢不敢上去，而是你有沒有意識到，這個戰爭型態已經轉換了？很多人都講說中共的滲透是假的，但它確實確實是存在，因為我自己就真的經歷過。

受疫情影響社區藥局也缺藥 藥師超心急

受到疫情影響，中國大陸延遲出貨，國內的社區藥局出現缺藥的情況，台南市藥師公會理事長吳振名表示，希望衞生褔利部協助處理，以免民眾都擠到大醫院領藥，增加感染的風險

北台陰冷明回暖 吳德榮：周三再轉濕冷

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，受東北季風影響，今天迎風面北海岸、北部山區及東半...

拚宅經濟 台南商家計程車隊「抗疫餐點」異業合作

新冠肺炎疫情衝擊業界，台南市政府經發局媒合商圈業者與計程車隊異業合作，推出「抗疫餐點」外送服務，希望催出宅經濟商機，幫助...

防院內感染 高醫人員進出負壓病房改用這一招

新冠肺炎延燒，國內已出現醫院群聚感染事件，高雄醫學大學附設醫院為此啟動「非接觸式監控設備」，減少醫護人員與病患間直接接觸...

交談距離1公尺 專家：上下班錯開時間

健康的人不用戴口罩？「若是不想採取封城的方式，人與人之間互動最好距離1公尺！」台大公衛學院2日召開記者會，針對院內與社區感染的風險升溫，學者詹長權建議，在無法維持間隔1公尺的前提下才應戴口罩。他也建議，政府可協調各單位錯開上下班時間，以控制交通人流

同志收養成功：總算不再虧欠孩子

部分同志聲請收養配偶的孩子之路備嘗艱辛，但也有同志順利通過收養聲請，司法事務官寫的理由還很窩心，讓她喜悅道「總算不再虧欠孩子」。

防範新冠肺炎 鄭文燦籲中央暫時禁止額溫槍出口

桃園市長鄭文燦今天在桃園市政府防疫專案會議中表示，隨著新冠肺炎疫情的擴散，國內的額溫槍供不應求，已建請中央暫時禁止額溫槍...

熱門新聞

本周氣溫「階段式下降」 兩波冷空氣接力襲台最冷13度

旅遊警示直直升！快速了解從哪返台要隔離、行程取消扣多少？

你吃的夜市烤鳥蛋哪來？全台4百萬隻鵪鶉未納管

明起郵遞區號多1碼 「3+3」新制上路

連假送暖？旅館住房多慘跌 自救怕難過疫情關

悶太久了！自駕出遊蘇花228車流爆多 公路單位也沒料到

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。