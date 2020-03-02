交談距離1公尺 專家：上下班錯開時間

健康的人不用戴口罩？「若是不想採取封城的方式，人與人之間互動最好距離1公尺！」台大公衛學院2日召開記者會，針對院內與社區感染的風險升溫，學者詹長權建議，在無法維持間隔1公尺的前提下才應戴口罩。他也建議，政府可協調各單位錯開上下班時間，以控制交通人流。

1公尺的社會距離

「現階段應以全國動員的方式，採取圍堵和減災並行的防疫策略。」台大公衛學院院長詹長權表示，若不想採用「武漢封城」的方式要求所有人停止活動，我們可以用人和人「距離1公尺」為基準，作為對社會距離的最低要求。詹長權指出，現在是在爭取時間，盡量拉長傳染波以減少醫師過勞，與開發疫苗和藥物。

台大醫院兒童感染科主任黃立民日前指出，先前政府宣導的「健康的人不用戴口罩」現已不適用，詹長權則表示「距離1公尺」的建議比較折衷，因現在口罩產能還沒完全跟上需求，若在車廂等密閉空間無法做到間隔1公尺，則應全程戴口罩。

台大公衛學院副院長陳秀熙也提醒，政府應在防疫措施影響的經濟成本（譬如停工）以及社區傳染的成本之間權衡，以同時兼顧防疫與維持經濟活動。

上下班人口分流

針對社區和環境的防疫具體措施，詹長權建議，在社區方面，協調各單位以分段上下班（課）、休息來分散人員、師生通勤和群聚人數；為了因應可能的人力短缺，也應組織退休醫護、教師、員工作為停班（課）的替代人力。在環境中，車廂、教室、會議室、活動場所、餐桌每次使用前後都要清潔消毒等。

台大醫院雲林分院副院長馬惠明則認為，必須從4個方面減少「急重症醫院」的挑戰，以面對可能的大規模社區感染。第一為分流，減少病人來醫院的次數，譬如善用遠距醫療，社區也可廣設發燒門診或篩查站。第二是分工，由於隔離者必須要採檢3次呈陰性才得以解除，在採檢陰性1次過後，政府可另安排適當的處所，以紓解醫院的收容能量。

第三為分倉，醫院區分為數個區域，因接觸史、旅遊史、發燒的篩檢不完全可靠，可先將肺炎病人集中在一個區域再進行採檢。第四是內控，醫院的人也應維持1公尺的社會距離，特別是在吃飯、開會時。

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