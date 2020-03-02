學者建議無人機新法 應該延緩上路

曾經參與無人機法規制定的成大航太系教授賴維祥表示，新法將在月底上路實在太過匆促，建議至少延半年或一年再實施比較恰當。

他表示，針對目前各縣市開放無人機飛行場域，是採用正面或者是負面表列，參考國際上及中國大陸的做法，多數都是採用負面表列，台灣未來如果有縣市是採用正面表列，將限縮無人機飛行的場域，對無人機產業發展與應用會有很大的負面影響。

他表示，交通部建議各縣市在初期採用正面表列，可能是擔心各縣市執法人力不夠。

而他之前曾經多次呼籲，認為在場地與驗證等各方面都還沒有就緒之前，新法就匆促上路實在不妥，建議延期。

目前不僅各縣市飛行的場域還沒有確定，其他例如規定16歲以上才可以考無人機飛行執照，但是如果是16歲以下的學生想在學校飛怎麼辦？參考國外做法會有學習證，但是新的法令當中對此都還沒有規範，並不完備。

而針對台南社大反應新的規定當中，考無人機駕照時必須關掉GPS及電子穩定裝置，「又不是放風箏、怎麼能夠關掉」，賴維祥有不同的看法。

他表示，就像是考機車駕照時有S型道路，但事實上馬路上根本不會有S型路，考的總是要比較難，是同樣的道理。