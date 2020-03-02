齊心防堵新冠肺炎疫情 慈濟捐6000份安心祝福包
新冠肺炎持續延燒，各界防堵疫情不遺餘力，慈濟慈善事業基金會今致贈6000份「安心祝福包」給居家隔離及檢疫者，新北市長侯友宜代表受贈，並感謝慈濟為防疫工作共盡心力。
侯友宜表示，須居家隔離及檢疫者須達14天不得外出，生活上會有許多不便，為此，新北推出「居家檢疫關懷包」，並提供就醫、用餐、急難救助及垃圾清運等協助。
而慈濟的「安心祝福包」則有3大品項7項物資，包含五穀粉、香積飯、淨斯穀糧、保健品、靜思語、平安吊飾及愛心祝福卡等，雖然兩者內容物不同，但都是為其加油打氣。
慈濟基金會執行長顔博文表示，這6000份的「安心祝福包」是由100位慈濟志工共同完成打包裝箱，希望透過安心祝福包能達到撫慰居家檢疫及隔離者不安的心，並表達萬分祝福。
新北市民政局表示，慈濟以善行扶助世間苦難，各大災難場合皆可看見慈濟人奉獻的身影，這次疫情除提供物資援助外，更透過宗教撫慰人心。
隨著疫情升溫，居家隔離及檢疫者的身心壓力無法調適，因此除了幾本防疫工作外，心靈及精神上的關懷也十分重要。
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