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水情拉警報！霧社水庫變「小水池」 水位恐再降

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
霧社水庫幾乎乾涸見底，僅剩近親愛村水壩壩體前還看得到水，偌大水庫變成「小水池」，「碧湖」美景也不復見。記者賴香珊／攝影
霧社水庫幾乎乾涸見底，僅剩近親愛村水壩壩體前還看得到水，偌大水庫變成「小水池」，「碧湖」美景也不復見。記者賴香珊／攝影

今年入冬後降雨偏少，南投縣仁愛鄉霧社水庫水位持續探底，上月19日蓄水百分比跌破5%，月底更跌破4%，創今年新低；經暫停放水至下游日月潭水庫，今蓄水率雖回升至5.05%，但仍是全台水庫最低，水情惡化也讓大水庫變成小水池。

根據經濟部水利署即時水情統計，霧社水庫今日有效蓄水量為189.15萬立方公尺、百分比5.05%、水位高度981.97公尺；日月潭水庫為9607.31萬立方公尺、74.85%、744.33公尺，其中霧社水庫蓄水狀況目前是全台水庫最低。

而霧社水庫有效容量約剩3700萬立方公尺，但因遲未見春雨，又得放水兼顧調節日月潭水庫，供應下游用水所需，水位高度「直直落」，蓄水率上月19日跌破5%，29日更跌破4%僅剩3.84%，創今年新低，今雖稍回升，但仍是全台最低。

台電指出，入冬後至今，集水區從少有雨水進帳，隨水位持續探底，密切關注且監控霧社水庫狀況，像昨天就只進不出，水量因此小幅進帳22萬立方公尺，水位高度和有效蓄水量也略回升，但要是下游日月潭需要供水，水位恐會再降。

此外，霧社水庫過去有效容量可達1億4600萬立方公尺，但因逐年淤積，有效容量已減至3700萬立方公尺，近期更因水位降低，水庫幾乎乾涸見底，僅剩近親愛村水壩壩體前還看得到水，偌大水庫變成「小水池」，「碧湖」美景也不復見。

霧社水庫幾乎乾涸見底，僅剩近親愛村水壩壩體前還看得到水，偌大水庫變成「小水池」，「碧湖」美景也不復見。記者賴香珊／攝影
霧社水庫幾乎乾涸見底，僅剩近親愛村水壩壩體前還看得到水，偌大水庫變成「小水池」，「碧湖」美景也不復見。記者賴香珊／攝影

水庫 日月潭

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