新冠肺炎蔓延 醫生提醒當心集體歇斯底里

自今年1月21日台灣首例新冠病毒確診案起，至今已超過一個月，新冠肺炎流行病不僅對台灣與全世界造成公衛醫療與經濟上的衝擊，醫師也說，對人民的心理健康也會產生重大的影響。

28歲陳小姐自從知道辦公桌前面的同事剛從大陸出差回來後，擔心自己會染病，開始覺得呼吸不順、胸悶，甚至緊張失眠，到中國醫藥大學新竹附設醫院胸腔科就醫，經胸部X光與抽血檢查排除感染後，被轉到身心科就診，醫師周伯翰經會談與自律神經檢查後，認為陳小姐的身體不適症狀是因為焦慮症引起。

曾任哈佛大學創傷壓力(PTSD)研究中心研究員的周伯翰說，陳小姐與同事產生的身心症狀是心理學上的「集體歇斯底里」，是形容群體內部一部分或全部人爆發相同的身心失調狀態，周伯翰表示，導致集體歇斯底里主因是一群人聚集在一個充滿焦慮與高壓的環境裡，如同現在全國民眾都處在一個新冠病毒感染的不安恐懼氛圍中。

陳小姐表示，其他坐位周圍的同事也陸續出現和她相似的不適狀況，紛紛擔心自己受到感染而至醫院就醫，經過適當的心理支持與抗焦慮藥物後，陳小姐的焦慮症狀獲得改善。

除了一般民眾，防疫工作人員、醫護人員、甚至病人本身也會承受重大的心理壓力，但是在防疫作戰中，心理健康常常被忽略，像是不眠不休連續加班製作口罩的工作人員、隨時處在緊繃待命狀態的防疫與醫護人員、承擔被歧視排擠與指責的病人等，導致全體社會因這波疫情產生很高的情緒張力。

周伯翰說，新冠肺炎在創傷心理醫學上算是「生物災難(biological disaster)」，未來即使疫情得到控制，造成的心理陰影，若沒有後續適當介入處理，日後可能會產生PTSD。這次疫情為何會發生「口罩事件」，很可能就是因為2003年SARS疫情導致群眾PTSD，而新冠肺炎讓社會大眾會回想起當時的恐怖情景，因而誘發的排隊搶口罩的群眾焦慮。

周伯翰建議防疫工作人員應適時輪班及規律休息，定期監測人員的身心狀況；受疫情衝擊的病人，家屬與社區進行給予適當心理支持，減少孤獨感；確切查證，減少假新聞的報導與傳播造成無謂恐慌，定期追蹤官方發布的訊息即可；適當給予防疫災人員的肯定；要對政府的資訊有信心並且配合防疫相關措施，全國一心一起度過難關。