又一家早餐店拒送醫院餐點被轟 東基：請大家彼此體諒

台東一家早店拒送台東基督教醫院醫護人員餐點，經網友PO文引發議論，業者今天無奈表示，政府限每人7天只買2片口罩，送一次餐點就要丟一片口罩，口罩不夠，其他到店客人的健康可以不顧嗎？院方醫務部主任洪樂堯也出面呼籲說，「大家各有難處，彼此相互體諒，請大家不要互相指責，不要過度的擴大」。

新冠肺炎疫情延燒，知名正忠排骨飯因拒送問題引發輿論批評，甚至有網友評論「正忠員工染病，醫院是否也可以拒收」最後正忠排公開道歉，並捐款100萬元。

無獨有偶，有網友在臉書社群「台東大小事」貼文指出，東基附近有早餐店拒送早餐到東基給護理人員，覺得醫護人員很可憐「東基加護病房時常只有1個護理師照顧2為重症病人，尿尿都有問題了，如何離開取餐，是要誰先死？」文章引起台東網友討論。

有網友批評店家太沒同理心，但也有網員聲援一般民眾防護不足，一旦店員染疫，連客人可能跟著完蛋，也有網友認為沒口罩也難為送餐人員了，送不送是店家自己的規定，本來店家就有權力不送。

店家今天出面澄清，店裡只有兩人，政府限制每人7天只能兩片口罩，每送一次餐點到醫院，口罩就要丟掉，口罩根本不夠，其他客人可以不顧嗎。