防疫販賣機登場 OK mini販賣機今起開賣「抗疫三寶」
防疫大作戰，超商販賣機也來助陣。全台佈點超過350台的OK mini販賣機，尤其是校園內的OK mini販賣機，配合政府政策，除了原有設置的4度、18度溫層持續販售飲料食品及產學合作的客製化商品，常溫層從即日起全面開始販賣隨身抗菌噴霧，讓學生免上藥局搶購，校園能即可隨時買到抗菌噴霧保持雙手清潔。
OK mini販賣機新上架防疫系列商品包括3M舒適口罩、抗菌紙巾、OK自有品牌隨身抗菌噴霧（首批限量600瓶）、隨身漱口水等，都能直接使用電子支付快速完成購買，保持個人防疫衛生。另外，袋裝鮮食、雞精、豆漿等方面又能快速補充營養的產品也是近期民眾購買重點，透過OK mini三恆溫系統的優勢，於校園、飯店、商辦等場域提供販售。
OK mini是目前市場上可提供最多支付系統的迷你便利店，包括電子票證、信用卡、行動支付，及三大支付Pay、街口Pay、LINE Pay、支付寶、微信支付等，以及一卡通、有錢卡以及悠遊卡，支付系統的多樣化與系統間的高相容性，高達20種以上的感應支付，在當前抗疫作戰期更具有「零接觸」的衛生優勢。
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