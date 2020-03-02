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北花客運公車變「包車」 秒懂蘇花改228塞爆原因

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
228連假期間，從台北往花蓮的客運公車每班車不到10人搭乘，甚至還有人搭到「包車」，業者直呼受到疫情影響，蘇花改的車流塞爆，但公車營業狀況卻很慘。圖／首都客運提供
228連假期間，從台北往花蓮的客運公車每班車不到10人搭乘，甚至還有人搭到「包車」，業者直呼受到疫情影響，蘇花改的車流塞爆，但公車營業狀況卻很慘。圖／首都客運提供

受新冠肺炎疫情影響，民眾大多選擇開車出遊。這次228連假從台北開往花蓮的客運公車，營業狀況慘兮兮，平均每班車不超過10人搭乘，甚至有人搭到往花蓮的「包車」空盪盪，車上只有2人，讓人明白蘇花改在228連假塞爆原因。

228連假期間，很多人到空氣好的花東旅遊，住宿滿房讓業者開心，但北花客運公車雖祭出票價打八五折，仍無法吸引民眾搭乘。根據首都客運總經理李建文表示，228期間從台北經宜蘭開往花蓮的客運公車都依照原班表行駛，只有在228當天搭乘前往花蓮的乘客稍微多一點，其它每輛車幾乎都不超過10人搭乘，「真的很慘」。

宜蘭有陳姓婦人搭客運要去花蓮看孫子，車上只有她跟先生兩個人，沒有人潮混雜，車內空氣好得很，笑稱「2人包公車去花蓮」，由此可知造成228連假蘇花改大塞車的主要原因，完全是民眾害怕搭乘公車而改採自駕的緣故。

蘇花改上月通車至今，業者經營「北花線」賠很大。李建文建議，短期內在疫情期間，希望交通部同意讓業者減班；長期來看，台北到花蓮客運行駛時間3個半小時，比火車還長，時間上缺乏競爭力，也建請交通部比照國5「優先措施」，在連假和交通尖峰時段規畫「公車專用道」縮短路程，以鼓勵民眾踴躍搭乘大眾運輸工具。

公車 連假 蘇花改

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