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民航局公布無人機飛行場域 地方政府超傻眼

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
民航局最近公布的無人機飛行場域，圖中綠色是可以飛行、紅色不行。記者修瑞瑩／翻攝
民航局最近公布的無人機飛行場域，圖中綠色是可以飛行、紅色不行。記者修瑞瑩／翻攝

民航局突然公布無人機飛行場域也讓我們很傻眼」，台南市交通局上午表示，根本都還沒有確定飛行的場域，但民航局卻突然公布，引發許多反彈，讓他們也很困擾。

根據民航局公布的資料顯示，全台灣包括六都等縣市都是採用正面表列的方式，也就是只公布少數可以飛行的區域，其他都禁飛，像是台南市就只有北門及左鎮共七處可飛。

但是也有縣市是採負面表列的方式，只公布少數不能飛行的地方，其他都可以飛，等於一國多制。

台南市交通局表示，交通部當初發文給各縣市要求各縣市訂出無人機飛行場域，並建議在新法施行的初期（遙控無人機管理規則3月31曰公布施行），最好採用正面表列的方式方便管理。

交通局表示，交通部並在去年底向各縣市調查場域開放的狀況，而台南市當時向各區公所調查，只有七處回報，沒想到民航局最近公布的開放場域圖，台南市就只有七處，但事實上到目前為止台南市陸續回報的開放場域已經增加到兩百多處，民航局卻突然公布，引發許多不必要的爭議。

交通局並表示，台南市到底採正面表列，還是負面表列，目前還沒有定案，仍在收集各方的意見，依照交通部的規定只要在3月31曰新法上路之前公布即可。

民航局 北門

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