避免疫情海嘯 醫院清空速度要快、社區要設篩查站

台大公衛學院今舉行第四次新冠肺炎疫情說明會，會中專家分析目前國際疫情爆發趨勢，並且就台灣現況提出建議。綜觀情擴散全球、韓國病例暴增之經驗，學者分析這與全球化有關，台灣必須加快速度進行整備演練，未來若本土病例數激增，才能因應。

台大公衛學院院長詹長權表示，全球化加速了新冠肺炎疫情擴散，17年前SARS的時候，中國生產力並未如現在沒有這麼強，中國強大GDP所造成的人流和物流、航空和陸運，都已經不能和17年前同日而語。雖然新冠肺炎和SARS都發生在中國，但全球效益大不相同，加上新冠肺炎病毒傳播力較強，現在全球疫情就「還在往上走」，絕對不能掉以輕心。

台大公共衛生學院流行病學與預防醫學研究所教授、台大醫院雲林分院副院長馬惠明指出，這陣子看到韓國的例子，發現病例數可以在十天內從個位數衝到3000多，這個代表醫療體系的應變動作必須要很快，一旦爆發海嘯式的疫情，才能夠應變。目前國家應變計畫本來分為隔離醫院和應變醫院，要求醫院要做到能夠於四到八小時之內清空，就是為了因應這種情況，目前運作方式和沙盤推演都在盡快進行中。

馬惠明表示，台灣這次疫情當中，疾病管制、醫療、衛政各方面的保護都做的很好，為醫療體系爭取到很多時間做應變。目前也已將醫院分割為很多區塊，以避免當院內感染發生時，不會因為一區的感染而關閉整個醫院。

馬惠明也提醒，已知新冠肺炎用體溫和接觸史，篩查難度還是很高，所以針對這個疾病，最後就是得做實驗室的檢驗。台灣一方面提升檢驗量能，建議社區裡面也要有可以就近分析民眾體溫和相關接觸史的篩查站，才能夠幫助這個確診的量能再提升。