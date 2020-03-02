民航局：通過能力審查者 仍可申請飛限航區

環保團體認為遙控無人機管理規則上路以後，將限制環保空拍。民航局表示，「紅色區域」不是禁止所有無人機飛行，法人、協會、團體、公司行號皆可網路申請在這些區域作業。各縣市圖資雖未能於表定的3月1日公布，民航局說，建議有空拍需求的法人、團體等即日起就上網完成能力審查，避免新法3月31日新法生效以後塞車。

民航局表示，能力審查項目包括操作人員有無通過民航局的考試取得無人機操作資格等，證明該組織有自我管理的能力。通過民航局的能力審查以後，取得一組兩年有效的帳號。

未來無人機要活動，再經由此帳號做線上申請。一次可申請六個區域或是最多六個縣市，通過以後三個月有效，詳情見民航局無人機專頁。至於未來的活動許可，400呎以下的飛行由縣市政府審查、400呎以上視距外的無人機飛行則由民航局審查。民航局說，若遭駁回皆有申覆管道。

關於無人機玩家關心的「限航區」，民航局表示，紅區相對較多的六都，近日都在重新評估並聽取玩家的建議。若地方政府有邀請，民航局亦會盡量派代表參與會議，但最終仍尊重各縣市的判斷。