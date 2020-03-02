無人機規則月底上路 各縣市標準不一挨批

遙控無人機管理規則將在月底上路，台南市多個環保團體上午批評新的規定是「雞籠政策」，許多原本能夠飛的地方都變得不能飛，環保團體過去藉由無人機監督環境也將受阻，新的規定根本就是開倒車。

包括台南社區大學、荒野保護協會、台南市教育產業工會，及被譽為是「全台最強里長」、曾經帶領里民反對龍崎設立事業廢棄物掩埋場的陳永和，市議員許又仁、王家貞等，上午共同呼籲交通部對無人機開放場域要重新思考。

交通部民航局最近公布全台各縣市無人機飛行場域，其中包括宜蘭、花蓮、台東、南投、彰化、雲林及嘉義等七個縣市是採用負面表列法，也就是只公布少數的禁飛區，其他都可以開放飛行。

但是包括六都及新竹、苗栗、屏東、澎湖則都是採用正面表列法，也就是只有少數公布的區域可以開放飛行，其他都禁航，引發民間一陣嘩然，不僅玩家反彈，包括各地的學校及環保團體等也都反對。

其中台南市只有七處開放，包括北門一處及左鎮六處。

荒野保護協會總會水資源與水環境議題召集人張讚合表示，過去都是用無人機來監控野溪的生態，台南市目前監控中的就有20條野溪，未來如果都不能飛行，要如何監控生態。

而長期監控全台各地違法傾倒的台南社大環境小組召集人黃煥彰也表示，早期在抓河川違法排放，從看到污染到抓到排放源都要兩、三周的時間，但是有無人機協助之後，只要看到有污染，就可以升空追查污染源，非常即時，但新的規則出來等於走回頭路，是非常落後的做法。

台南市教育產業工會秘書長陳葦芸也表示，在108新課綱上路之後，許多學校都利用無人機來開發鄉土課程，但是未來如果學校都不能飛，課程不知要如何進行。