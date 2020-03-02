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明天回暖後天再降溫 西半部低溫下探14度

聯合報 / 記者董俞佳／台北即時報導
明天東北季風減弱各地升溫，後天又有一波東北季風報到，各地再降溫。記者董俞佳／攝影
明天東北季風減弱各地升溫，後天又有一波東北季風報到，各地再降溫。記者董俞佳／攝影

北台灣今天感受偏涼，中央氣象局表示，這波東北季風影響到今天晚間，明天白天開始氣溫回升，但周三開始又有一波東北季風報到，周四深夜到周五清晨最冷，各地低溫下探14到15度，周五白天高溫回升，西半部高溫近30度。

氣象局預報員林定宜表示，這波東北季風持續影響到今天晚上，明天清晨感受還是比較涼冷，但白天開始高溫回升，但是周三下半天東北季風又會再度增強，溫度又會再下降，屆時北部、東北部水氣增多，會有短暫雨，其他地方也要留意局部短暫雨。

林定宜說，周四深夜到周五清晨最冷，北部地區周四高低溫14到19度，中部15到23度、南部17到27度，東部17到20度，周五白天漸漸回溫。

水氣方面，林定宜說，周四、周五除了東北季風之外，還有華南雲雨區東移，水氣也偏多，北部、東北部、東部都有短暫雨，其他地區也有零星短暫雨，一直到周四清晨之前都是比較潮濕的狀態，周五白天以後東北季風逐漸減弱，氣溫回升。

林定宜說，周五到下周日逐漸轉成吹南風的溫暖天氣，下雨區域減少，只剩東半部、西半部地區有零星短暫雨，屆時北部高溫26度 中南部30到32度。另外，因氣溫回升，6日至8日西半部、金馬地區要注意多霧的狀況，行車要注意安全。

高溫 氣象局 低溫

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